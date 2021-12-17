/666597/كيروش-يجب-أن-يكون-هناك-ملاعب-وعشب-أفضل-ليتحسن-لاعبي-المنتخب

علق البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول، على منظومة الكرة المصرية، وكيفية الوصول للنجاح في الفترة القادمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال كيروش خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، صباح اليوم الجمعة: "علينا أن نتحسن وأن يكون هناك ملاعب أفضل وعُشب أفضل لكي يتحسن اللاعبون".

وأضاف: "علينا أن نحسن من جودة المنافسات فيما يتعلق بالأندية والمنتخبات، وأن يكون للحكام دور عندما يكون هناك توقف مستمر، فلابد أن ننظر للمنظومة ككل وليست الفرق والمنتخبات فقط".

واختتم: "لبناء منتخب قوي ومنافس علينا العمل كمنظومة كاملة وواحده، وليس العمل المنفرد، وليس هناك خسارة بعد الأن، فهذا ليس في قاموسي".

وتقام مباراة تحديد المركز الثالث، غداً السبت، في تمام الساعة 12 بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد 974.

القنوات الناقلة

أعلنت مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية نقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 1 المفتوحتان حيث تظهر القناة الأولى إحصائيات وأرقام المباراة مع صورة حية لغرفة التعليق فيما تبث القناة الأخرى المباراة في صورة كاملة.

قناة الكأس القطرية أيضاً أعلنت عن إذاعة المباراة عبر Alkass One HD المفتوحة .

وأعلنت مجموعة قنوات "أون تايم سبورتس" نقل المباراة عبر ترردها الفضائي بعد الحصول على حقوق إذاعة مباراة مصر من مباراة الجزائر وقررت بثها عبر قناو أون تايم سبورت وأون تايم على التردد الأرضي.

وتلقى المنتخب المصري، الخسارة أمام المنتخب التونسي، بنتيجة هدف دون رد، بنيران صديقة من القائد عمرو السولية، في الثواني الأخيرة من عمر المباراة.

وسقط المنتخب القطري أمام منتخب الجزائر “بطل القارة الأفريقية”، في لقاء نصف نهائي كأس العرب، بنتيجة هدفين مقابل هدف.

نتيجة مباراة مصر وتونس

انتهت أحداث مباراة مصر وتونس، بنتيجة هدف دون رد لصالح نسور قرطاجة، في لقاء جمع بين الفريقين، في لقاء نصف نهائي بطولة كأس العرب.

شهدت أحداث الشوط الأول بين المنتخبين، على ضغط من قبل الفريقين، في محاولة تسجيل الهدف الأول في اللقاء، ولكن دفاعات المنتخبين كانت بالمرصاد في اللقاء.