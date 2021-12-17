بالسبحة وملابس الإحرام.. عمر كمال يوجه رسالة لمتابعيه

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وجه مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال رسالة لمتابعيه، حيث تمنى له صباح سعيد وجمعة مباركة عليهم.

دوت الخليج يرصد رسالة عمر كمال لجمهوره.

عمر كمال بالسبحة وملابس الإحرام

نشر عمر كمال صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهر بها بملابس الإحرام والسبحة، وعلق عليها قائلًا: "صباحكم أبيض.. جمعة مباركة عليكم".

على الصعيد الآخر، كشف مطرب المهرجانات الشعبية، الفنان عمر كمال، حقيقة ارتباطة بالفنانة شيماء المغربي، بعدما أثار الجدل حولهما لأيام بسبب تبادل الصور والكلمات الرومانسية بينهما.

ونشر عمر كمال فيديو، يجمعه بشيماء مغربي وسط النيل، يتبادلان من خلاله الرقص والغناء، لينفي ارتباطه بالفنانة، مؤكدا أنه عمل غنائي جديد يجمعهما بعنوان “انتي قلبي”.

عمر كمال يثير الجدل بصورة مع شيماء مغربي

وكان شارك مطرب المهرجانات الشعبية، الفنان عمر كمال، صورة مع إحدى المطربات تدعى شيماء مغربى، أثارت حيرة وتساؤلات عدد كبير من الجمهور.

وظهر عمر كمال خلال الصورة، مرتديا بدلة بيضاء وبجانبه الفنانة شيماء مغربي بفستان زفاف، وعلق عليها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: «مفيش مبروك»، لتعيد شيماء مغربي هذا الأمر عبر حسابها وتعلق: «انت قلبي».

ومن هنا بدأ الجمهور يتسائل، هل هذا عمل جديد يجمع عمر كمال بهذه المغنية ، أم أنها يمهد لوجود علاقة تجمعهما خلال الفترة المقبلة.

معلومات حول شيماء المغربي

وتصدرت المطربة شيماء المغربي، مؤشرات الأكثر بحثًا على موقع جوجل الشهير، بعدما نشر مطرب المهرجانات الشعبية، الفنان عمر كمال، صورة تجمعهما في إشارة منه أن تم عقد قرانهما.

شيماء المغربي، مطربة تبلغ من العمر 20 عاما، اكتشفت والدتها موهبتها وهى في عمر الست سنوات، وغنت على المسرح لأول مرة وهى بعمر ال٩ سنوات.

وشاركت من قبل ببرنامج المواهب الشهير الرابع The Voice، وتعد أخر أعمالها مهرجان «فينك يا راحة» الذي صورته على طريقة «الفيديو كليب».

عمر كمال يعلن تصالحه مع النقابة

هذا وأعلن عمر كمال في وقت سابق، انتهاء أزمته مع نقابة الموسيقيين والتي نتجت عن تصريحاته الأخيرة التي وصفها الفنان بـ المحرفة، وهي أنه قام بتغيير مهرجان “بنت الجيران” لأنها أرض مقدسة لا تناسب كلامات الأغنية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية»: “النهاردة كل الإدارة حققت معايا وسمعوا وجهة نظري، وتم نفى كل التهم ضدي لأن مكنش فيه أي دليل إني عملت ده، وهيصدر بيان بكرة بالكلام ده، وهاني شاكر قالي أنا معاك مش ضدك، وعايزك تكبر صورة مصر معانا”.

وأضاف: «قالي كمان مش عايزك ترقص على المسرح لأن أنت مش محتاج معاك فرقة، مش عايزك تكون صورة وحشة خارج مصر لأن أنت عندك جمهور عايزينك تكون صورة كويسة».