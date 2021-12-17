محافظ الجيزة يتفقد المحاور الرئيسية جنوب الجيزة والدقى ويوجه بتكثيف العمل

جدة - نرمين السيد - وشملت جوله المحافظ معاينه نسب الأعمال بشوارع التحرير ومراد والبحر الأعظم والنيل السياحى بأحياء الدقى وجنوب الجيزة للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال، والتزام الشركات المنفذة بالجدول الزمنى المحدد لها.

ووجه المحافظ الشركة المنفذة لأعمال التطوير بشارع التحرير بالالتزام بالمواصفات المحددة، وتنفيذ الأعمال على أكمل وجه، كما كلف أجهزة المرافق "كهرباء ومياه شرب وصرف صحى" بسرعه إنجاز أعمال تحويلات وصيانة الخطوط والكابلات قبل البدء فى تنفيذ طبقه الرصف السطحية للطريق.

وخلال تفقده أعمال تطوير شارع النيل السياحى وجه المحافظ رئيس حى جنوب ومديرية الطرق بالتشديد علي الشركة المنفذة وتلافي بعض الملاحظات فى أعمال الرصف بالقطاع القادم من نفق عباس ومراجعة دورية للأعمال قبل استلامها للتأكد من الالتزام بالمواصفات المحددة لما للطريق من أهمية مرورية كبيرة.

كما كلف المحافظ بدعم ممشى كورنيش النيل بمقاعد إضافيه لخدمة المترددين على الممشى والتنسيق مع أصحاب عدد من العقارات المواجهة للمشى، بضرورة رفع كفاءة الأسوار والحوائط الخاصه بهم، لتتماشى مع أعمال التطوير الجارية.

واطلع محافظ الجيزة على موقف أعمال التطوير بشارع مراد، والتى تشمل رصف للطريق، ورفع كفاءة أرصفه المشاة والجزيرة الوسطى، ودعم الطريق بأعمدة إنارة وإضاءات جمالية وأشجار وأحواض نباتات وانترلوك، مؤكدًا أن المحافظة تنفذ خطه تطوير شاملة لمحاور الحركة المرورية، لتسهيل الحركة المرورية والتسهيل على المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران، السكرتير العام، والمهندسة نجوى السعيد، مدير مديرية الطرق، وطه عبد الصادق، رئيس حى جنوب، واللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس حى الدقى، وممثلى الشركة المنفذة.