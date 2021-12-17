67 مشروعا بحثيا محليا ودوليا.. حصاد التعليم العالى والبحث العلمى 2021

جدة - نرمين السيد - حظى قطاع المعاهد والمراكز والهيئات البحثية بتطورات كبيرة خلال عام 2021، إذ بذلت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى جهودا كبيرة لإبراز التطورات والجهود التى بذلتها المراكز والمعاهد والهيئات البحثية فى توظيف البحث العلمى لخدمة الإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، وربط البحث العلمى بالصناعة، ومواكبة الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة، ودعم الباحثين والمبتكرين.





وفى هذا الصدد، تلقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا مقدما من د.محمد هاشم رئيس المركز القومى للبحوث حول حصاد أداء المركز لعام 2021.

وأشار التقرير إلى أن عدد الأبحاث المنشورة عام 2021 بلغ 290 بحثا منشورا بالمجلات، و174 بحثا بالكتب، و10 براءات اختراع، كما بلغ عدد المشروعات البحثية الدولية لعام 2021 "8" مشروعات، والمشروعات البحثية المحلية 59 مشروعا.

ولفت التقرير إلى التعاقدات المحلية للمركز خلال عامى 2020 - 2021، حيث بلغ عدد مشروعات صندوق العلوم المنتهية 26 مشروعا، وعدد مشروعات صندوق العلوم الجارية 109، ومشروعات أكاديمية البحث العلمى المنتهية 7 مشروعات، ومشروعات أكاديمية البحث العلمى الجارية 57، ومشروعات الاتفاقيات العلمية الخارجية الجارية 33 مشروعا.

وفيما يخص التعاقدات الدولية خلال عامى 2020 - 2021، فقد بلغ عدد مشروعات صندوق العلوم المنتهية 6 مشروعات، ومشروعات صندوق العلوم الجارية 13 مشروعا، ومشروعات أكاديمية البحث العلمى المنتهية مشروعين، ومشروعات أكاديمية البحث العلمى الجارية مشروعين.

وأشار التقرير إلى أنه من أهم المخرجات البحثية للمركز القومى للبحوث خلال عامى 2020- 2021 هو موافقة هيئة الدواء المصرية فى نوفمبر 2021 على بدء المرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح كوفى فاكس المنتج والمطور بواسطة الفريق البحثى برئاسة د.محمد أحمد على أستاذ الفيروسات والمشرف على مركز تميز الفيروسات التابع للمركز القومى للبحوث.

وقال المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة أن الدور الرائد للمركز القومى للبحوث فى التوصل إلى لقاح مضاد لكوفيد 19، يخضع حاليا للتجارب السريرية، يؤكد قدرة علمائنا على إدخال مصر فى مجال انتاج اللقاحات الخاصة بالإنسان لأول مرة، وهو ما يعبر عن طفرة حقيقية فى توجيه البحث العلمى لمواجهة التحديات التى يواجهها المجتمع المصرى، ويبرهن ذلك على نجاح سياسة توظيف البحث العلمى لخدمة المجتمع المصرى، وتلبية احتياجاته فى كل المجالات من خلال الدور البحثى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية والجامعات، إذ تعمل فى تعاون دائم مع كل قطاعات التنمية فى الدولة.