محافظ الغربية يؤكد أهمية الندوات التثقيفية للحد من سلبيات الزيادة السكانية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، ضرورة انتشار الندوات التثقيفية بكل قرى ومدن الغربية للعمل على الحد من الآثار السلبية للزيادة السكانية، والتى تنعكس على المجتمع فى شكل عدم الإحساس بنواتج التنمية التى تحدث فى الدولة، وكذلك تدنى الخدمات المقدمة للمواطنين.





ولفت محافظ الغربية إلى جهود الدولة المصرية فى القيام بحملات التوعية لتنظيم الأسرة وكذلك حملات دعم صحة المواطنين مثل حملة "100 مليون صحة" وغيرها. جاء ذلك خلال متابعة المحافظ للندوة التى نظمها قطاع إعلام زفتى تحت شعار "سعادتك وصحتك فى تنظيم أسرتك"، ضمن ندوات حملة الإعلام السكانى بقرية الغريب بمركز زفتى، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى. وتم خلال الندوة مناقشة العادات والتقاليد والموروثات وانعاكسها على الزيادة السكانية، وضرورة التخلص من الضار منها كتفضيل الذكور على الإناث، كما تم القيام بتوعية المواطنين بأبعاد مشكلة الزيادة السكانية وطرق تنظيم الأسرة والتوعية بماهية الصحة الإنجابية، كما تناولت الندوة تأثير الزيادة السكانية المباشر على تدنى الخدمات الصحية ونقص فرص العمل، والتأكيد على أهمية الاهتمام بخفض عدد الأطفال فى الأسرة لكى يتمكن الأهل من الاهتمام بتعليم وصحة أطفالهم بشكل مناسب.

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