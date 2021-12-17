/666599/كيروش-نسير-بشكل-جيد-والخسارة-من-تونس-درس-لن-ينسى

علق البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول، على نتيجة مباراة مصر وتونس بنصف نهائي كأس العرب 2021، والتي انتهت بهدف دون رد لنسور قرطاجة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء ذلك في المؤتمر الصحفي لمباراة مصر وقطر، في لقاء يجمع بين المنتخبين غداً السبت، على تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العرب.

تصريحات كارلوس كيروش

وقال: "لقد خسرنا من تونس، ولكن يجب علينا النظر للإيجابيات وأننا في الطريق الصحيح لبناء جيل جديد لمنتخب مصر، حيث لدينا العديد من اللاعبين الجدد مثل مروان داوود وحسين فيصل الذي لم يشاهد الجماهير في الملعب منذ أن كان صغيرًا".

وأردف: "لا توجد مشكلة مع أي لاعب، جميع اللاعبين جاهزون من أجل المشاركة مع المنتخب المصري، ولا أريد الحديث عن لاعب بعينه، عندما يكون اللاعب جاهزًا فبكل تأكيد سيشارك".

واختتم: "نسير في المسار الجيد لبناء منتخب للمستقبل ولدينا 10 لاعبين بقميص المنتخب للمرة الأولى في كأس العرب وهذا أمر جيد".

وتقام مباراة تحديد المركز الثالث، غداً السبت، في تمام الساعة 12 بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد 974.

القنوات الناقلة

أعلنت مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية نقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 1 المفتوحتان حيث تظهر القناة الأولى إحصائيات وأرقام المباراة مع صورة حية لغرفة التعليق فيما تبث القناة الأخرى المباراة في صورة كاملة.

قناة الكأس القطرية أيضاً أعلنت عن إذاعة المباراة عبر Alkass One HD المفتوحة .

وأعلنت مجموعة قنوات "أون تايم سبورتس" نقل المباراة عبر ترردها الفضائي بعد الحصول على حقوق إذاعة مباراة مصر من مباراة الجزائر وقررت بثها عبر قناو أون تايم سبورت وأون تايم على التردد الأرضي.

وتلقى المنتخب المصري، الخسارة أمام المنتخب التونسي، بنتيجة هدف دون رد، بنيران صديقة من القائد عمرو السولية، في الثواني الأخيرة من عمر المباراة.

وسقط المنتخب القطري أمام منتخب الجزائر “بطل القارة الأفريقية”، في لقاء نصف نهائي كأس العرب، بنتيجة هدفين مقابل هدف.

نتيجة مباراة مصر وتونس

انتهت أحداث مباراة مصر وتونس، بنتيجة هدف دون رد لصالح نسور قرطاجة، في لقاء جمع بين الفريقين، في لقاء نصف نهائي بطولة كأس العرب.

شهدت أحداث الشوط الأول بين المنتخبين، على ضغط من قبل الفريقين، في محاولة تسجيل الهدف الأول في اللقاء، ولكن دفاعات المنتخبين كانت بالمرصاد في اللقاء.