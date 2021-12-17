/666600/كيروش-لا-يوجد-في-قاموسي-كلمة-خاسر-ما-أعرفه-فقط-هو-الفوز-أو-التعلم-من-الأخطاء

أكد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول، أن منتخب قطر جيد ومنظم للغاية، حيث لعبوا مع بعضهم البعض لمدة سنوات طويلة، وستكون المنافسة معه قوية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء ذلك في المؤتمر الصحفي لمباراة مصر وقطر، في لقاء يجمع بين المنتخبين غداً السبت، على تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العرب.

وقال: "أنا فخور جدًا بجميع اللاعبين، يجب علينا أن نتعلم من الماضي ونستفيد منه من أجل النجاح في المستقبل والبداية من مباراة قطر غدًا، وسنقاتل من أجل الفوز وتحقيق المركز الثالث، ولا يوجد في قاموسي كلمة خسارة، ما أعلمه فقط هو الفوز أو التعلم من الأخطاء".

وأوضح: "منتخب قطر جيد ومنظم للغاية، حيث لعبوا مع بعضهم البعض لمدة سنوات طويلة واستعدوا جيدًا، وبكل تأكيد هم يملكون نفس الهدف الذي نريده من مباراة الغد وهو الفوز في يومهم الوطني، سيكون من الجيد تحقيق الانتصار عليهم في مثل هذه الأجواء".

وتقام مباراة تحديد المركز الثالث، غداً السبت، في تمام الساعة 12 بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد 974.

القنوات الناقلة

أعلنت مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية نقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 1 المفتوحتان حيث تظهر القناة الأولى إحصائيات وأرقام المباراة مع صورة حية لغرفة التعليق فيما تبث القناة الأخرى المباراة في صورة كاملة.

قناة الكأس القطرية أيضاً أعلنت عن إذاعة المباراة عبر Alkass One HD المفتوحة .

وأعلنت مجموعة قنوات "أون تايم سبورتس" نقل المباراة عبر ترردها الفضائي بعد الحصول على حقوق إذاعة مباراة مصر من مباراة الجزائر وقررت بثها عبر قناو أون تايم سبورت وأون تايم على التردد الأرضي.

وتلقى المنتخب المصري، الخسارة أمام المنتخب التونسي، بنتيجة هدف دون رد، بنيران صديقة من القائد عمرو السولية، في الثواني الأخيرة من عمر المباراة.

وسقط المنتخب القطري أمام منتخب الجزائر “بطل القارة الأفريقية”، في لقاء نصف نهائي كأس العرب، بنتيجة هدفين مقابل هدف.

نتيجة مباراة مصر وتونس

انتهت أحداث مباراة مصر وتونس، بنتيجة هدف دون رد لصالح نسور قرطاجة، في لقاء جمع بين الفريقين، في لقاء نصف نهائي بطولة كأس العرب.

شهدت أحداث الشوط الأول بين المنتخبين، على ضغط من قبل الفريقين، في محاولة تسجيل الهدف الأول في اللقاء، ولكن دفاعات المنتخبين كانت بالمرصاد في اللقاء.