قائمة الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي أمام الرجاء المغربي

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أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، عن قائمة الفريق التي سوف تسافر إلى قطر استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي على لقب السوبر الإفريقي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وضمت قائمة الفريق 30 لاعبًا من بينهم اللاعبون الدوليون الموجودون في قطر للمشاركة مع المنتخب الوطني ببطولة كأس العرب.

قائمة الأهلي لمباراة السوبر

وضمت قائمة الفريق كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وبدر بانون ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني وكريم فؤاد وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد محمود وعمار حمدي ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو ووليد سليمان ومحمود عبد المنعم كهربا ومحمد شريف وحسام حسن وأحمد نبيل كوكا.

استعداد الأهلي لمباراة السوبر

وخاض الفريق مباراتين وديتين استعدادًا لمباراة السوبر الإفريقي، حيث تعادل مع طلائع الجيش بهدف لمثله، وحقق الفوز على سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويخوض الأهلي مباراة السوبر الإفريقي بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، ويواجه الرجاء المغربي بطل الكونفدرالية. ويعد الأهلي هو بطل النسخة الأخيرة في السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان.

حقق النادي الأهلي فوز قوي على سموحة 5-1، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة الرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي، المحدد لها يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر.

وتصدى علي لطفي لركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء لسموحة، وسددها عبد الكبير الوادي على يمين علي لطفي تصدى لها ببراعة.

وتعرض كريم فؤاد ظهير أيسر الفريق لإصابة بكدمة قوية في الدقيقة ٤٤، وفضل الجهاز الطبي عدم استكماله أحداث الشوط، وشارك أحمد نبيل كوكا بدلًا منه في مركز الظهير الأيسر من بداية الشوط الثاني.

عمار حمدي

واستحوذ الأهلي على الكرة مع بداية الشوط الثاني، في ظل محاولات سموحة الضغط على دفاعات الأهلي، فيما تعرض عمار حمدي لكدمة خفيفة استكمل بعدها المباراة بعدما خضع لفحص طبي أكد سلامته.