التضامن: دعم مبادرة عالم موازى بمليون جنيه بهدف تعزيز الوعى (صور)

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وشارك فى الاحتفالية التى أقامتها مبادرة "عالم موازى" نخبة من الإعلاميين والفنانين الذين يدعمون قضايا الأشخاص ذوى الإعاقة، حرصاً على مشاهدة العرض المسرحى "مشروع حلم" الذى يناقش القضايا والتحديات التى يواجهونها فى المجتمع فى إطار مسرحى غنائى، أخذاً فى الاعتبار أن الذى قام بتأدية العرض هم ممثلون من ذوى الإعاقة ومعهم أشخاص من غير ذوى الإعاقة تحقيقاً لمبادىء الدمج.
وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن المساندة التى أبداها رئيس الجمهورية فى الحدث السنوى "قادرون باختلاف" وتواصله مع الأشخاص ذوى الإعاقة وذويهم بالفعل أدت إلى انتشار الروح الإيجابية والنقلة النوعية النسبية التى حدثت نحو الأشخاص ذوى الإعاقة وتقدير لمبادىء مشاركتهم بالتساوى فى كافة مناحى الحياة.
وأضافت القباج أن "قضية 404" يرسل رسالة شاملة جامعة أن الجميع له دور فعًّال فى المجتمع، مؤكدة أن التعبير عن تلك الرسالة بكافة أشكال الفن تساهم فى الوصول إلى الفئة المستهدفة، مشيرة إلى أن الوزارة على ثقة أن تلك الرسائل ستصل بأصواتهم لكافة أنحاء الجمهورية.
وأعلنت القباج دعم الوزارة لمبادرة "عالم موازى" بمبلغ مليون جنيه يتم تقديمها على دفعتين، مُعربة عن مساعى الوزارة أن تساهم فى إيجاد مسرح "قادرون باختلاف" ليقوم بإيصال رسائل أبنائنا من ذوى الإعاقة لكافة أنحاء الجمهورية.
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