الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة محولات «بدر 3» بتكلفة 145 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - قال المهندس عمار مندور رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه جار الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة محولات بدر 3 بنسبة إنجاز بلغت نحو 95 %، لتغذية أراضى الإسكان المتميز شمال المدينة، والمناطق الترفيهية ومركز المدينة.





وأضاف مندور أنه تم ضغط البرنامج الزمنى للمشروع ومراعاة الكفاءة والجودة فى التنفيذ، وذلك استمرارا لتكثيف الجهود المبذولة فى تنفيذ المشروعات. وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة بدر إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ حوالى 145 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من المحطة وجار تنفيذ أعمال التغذية بمصادر الكهرباء، تمهيدا لإجراء اختبارات تحميل الجهد عليها.

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