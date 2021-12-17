«القومى للحوكمة» يعقد برنامجا تدريبيا حول التحول الرقمى ومكافحة الفساد

وأوضحت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة -وفقا لبيان وزارة التخطيط اليوم- أن البرنامج التدريبى يأتى فى ضوء التعاون بين المعهد والجامعات والمعاهد الدولية المختلفة فى مجالات التدريب وتنمية القدرات ورفع كفاءة الأفراد والمؤسسات، وفى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين كل من المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة وجامعة الأمم المتحدة الممثلة فى وحدة التشغيل التابعة لجامعة الأمم المتحدة بشأن سياسات الحوكمة الإلكترونية، وما يسعى له هذا التعاون من تنمية وبناء القدرات البشرية للجهاز الادارى للدولة فى مجالات الحوكمة المؤسسية والحوكمة الرقمية والتحول الرقمى.
وأشارت شريف إلى مشاركة 17 من موظفى الإدارة العليا من عدة جهات متضمنة هيئات قضائية فى البرنامج التدريبى، موضحة أن البرنامج صمم خصيصا للجهاز الإدارى بالدولة حيث يركز على بعد النقاط الأساسية من ضمنها المزايا والمخاطر المرتبطة بالتحول الرقمى، وضرورة وجود سياسات شاملة لمحاربة الفساد وتحديد المبادئ العامة للتحول الرقمى والتحقيق الجنائى.
واختتم البرنامج التدريبى بزيارات ميدانية إلى معهد العلوم الاجتماعية التابع لجامعة لشبونة، كما حضر المتدربون جلسة احتفالية باليوم العالمى لمكافحة الفساد، وقاموا بزيارة محكمة لشبونة للمحاسبة ومجلس منع الفساد (CPC) وهى الهيئة العليا المنوطة بمراقبة شرعية النفقات العامة وتقييم الحسابات التى يقدمها القانون إليها.
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