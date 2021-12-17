عاجل- الأرصاد تحذر.. أمطار ورياح شديدة خلال الـ 72 المقبلة

جدة - نرمين السيد - ويسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد فى أول الليل، شديد البرودة فى آخره على كل الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

حالة الطقس السبت 18 ديسمبر:

متوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة 30% تقريبا، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

حالة الطقس الأحد 19 ديسمبر:

متوقع نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، ما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، بالإضافة إلى أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة بنسبة حدوث 40-50%، واضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 60-70 كلم/ساعة وارتفاع الموج من 2-4 متر.

وعن درجات العظمى والصغرى على مختلف المحافظات المصرية:

القاهرة والوجه البحرى

العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية

العظمى 17 درجة الصغرى 13 درجة

جنوب سيناء

العظمى 22 درجة الصغرى 15 درجة

شمال الصعيد

العظمى 18 درجة الصغرى 07 درجة

جنوب الصعيد

العظمى 21 درجة الصغرى 10 درجة

درجات الحرارة المتوقعة السبت 18 ديسمبر:

القاهرة والوجه البحرى

العظمى 18 درجة الصغرى 10 درجة

السواحل الشمالية

العظمى 17 درجة الصغرى 12 درجة

جنوب سيناء

العظمى 21 درجة الصغرى 15 درجة

شمال الصعيد

العظمى 18 درجة الصغرى 08 درجة

جنوب الصعيد

العظمى 21 درجة الصغرى 10 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 19 ديسمبر:

القاهرة والوجه البحرى

العظمى 17 درجة الصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية

العظمى 17 درجة الصغرى 12 درجة

جنوب سيناء

العظمى 22 درجة الصغرى 15 درجة

شمال الصعيد

العظمى 18 درجة الصغرى 07 درجة

جنوب الصعيد

العظمى 21 درجة الصغرى 10 درجة