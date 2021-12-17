«ضمير الوطن» مجلة متخصصة فى مجالات منع ومكافحة الفساد

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الرقابة الإدارية على صفحتها الرسمية، إصدار العدد الأول من مجلة "ضمير الوطن" لتكون أول دورية أكاديمية متخصصة فى شؤون منع ومكافحة الفساد والتوعية المجتمعية بمخاطره.





المجلة صادرة عن الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية وهى باللغات العربية، الإنجليزية والفرنسية وسيتم إصدار أعدادها نصف سنويا. تم عرض النسخة المطبوعة من المجلة فى الجناح الخاص بهيئة الرقابة الإدارية بمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد بشرم الشيخ. يمكنكم الاطلاع على المجلة وتحميل نسخة الكترونية منها من خلال موقع هيئة الرقابة الإدارية.

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