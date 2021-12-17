«الريف المصرى» و«النحالين العرب» يتعاونان لدعم منتفعى مشروع 1.5 مليون فدان

جدة - نرمين السيد - وقع المهندس عمرو عبدالوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "تنمية الريف المصرى الجديد"، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، بروتوكول تعاون مع رئيس اتحاد النحالين العرب فتحى بحيرى، لتوفير الدعم الفنى لمنتفعى أراضى المشروع فى مجال تربية نحل العسل.





واتفق الجانبان، بموجب هذا البروتوكول، على التعاون المشترك فيما بينهما وتبادل الخبرات فى مجال تربية النحل بأراضى المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، بما يشمل تدريب المنتفعين على أعمال النحالة الحديثة ومتابعة المستجدات ونتائج البحوث المتعلقة بتربية النحل، والمساهمة فى إقامة مشروعات استثمارية لإنتاج أدوات ومستلزمات تربية النحل.

كما يهدف البروتوكول إلى توعية المنتفعين من صغار المزارعين والشباب والمستثمرين بأهمية نحل العسل للتلقيح وزيادة إنتاجية المحاصيل، والإسهام فى دعم البحث العلمى فى مجال تربية النحل، مع قيام اتحاد النحالين العرب بتقديم الدعم الفنى للمربين من المنتفعين فيما يخص أعمال تربية نحل العسل وفرز العسل وتسويقه، ويهدف أيضا إلى التعاون بين الطرفين فى مجال إنشاء ورعاية وإدارة مناحل نحل العسل، تكون تابعة لشركة الريف المصرى، وتكون بمثابة مراكز للتدريب وإنتاج عسل النحل وخلايا وطوائف النحل.

يأتى ذلك فى إطار رغبة الشركة فى تنمية القدرات الفنية للمستفيدين المخصص لهم قطع أراضى بالمشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، وإمدادهم بالمعلومات عن أحدث الوسائل العلمية فى مجال تربية النحل.

ويعد "اتحاد النحالين العرب" من أعرق المؤسسات التى تهدف إلى الاستفادة من صناعة النحل فى تحقيق طفرة فى الاقتصاد المصرى، وله عدة أنشطة ومساهمات ومشاركات دولية متنوعة على مستوى الدول الأعضاء به، فضلا عن إبرام العديد من اتفاقيات التعاون مع المنظمات المتخصصة بمجال تربية نحل العسل.