«حقوق المرأة السيناوية» تعلن إنشاء دار للتراث بالعريش

جدة - نرمين السيد - وأكدت رئيس مجلس إدارة الجمعية سوسن حجاب - فى بيان اليوم الجمعة، أن دار التراث تضم عدة مقتنيات للتراث السيناوى القديم، وكل ما كان يهم المرأة السيناوية فى حياتها، وأدوات وسبل المعيشة ومظاهر الحياة الاجتماعية المرتبطة بالعادات والتقاليد، وكل الأدوات المستخدمة قديما، والتى لا تزال مرتبطة بالأسرة السيناوية حتى الآن باعتبارها نوعا من التراث.

وأوضحت حجاب أن أنشطة ‏الجمعية ودورها ورسالتها موجهة إلى المجتمع السيناوى بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتعمل على نشر ثقافة حقوق المرأة ونبذ ‏العنف، مشيرة إلى أن الجمعية لديها مركز دعم قانونى ونفسى للمرأة إلى جانب مساعدة المرأة المعيلة بمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ‏ضمن مشروع الصندوق الدوار بالجمعية التى تعمل على خدمة المجتمع السيناوى.‏

ومن جانبه، دعا المدير التنفيذى للجمعية إبراهيم سالم المواطنين وطلاب المدارس إلى زيارة دار التراث السيناوى بالجمعية للاستفادة مما تضمه الدار والاطلاع على مكونات ومفردات التراث السيناوى، علاوة على الاستفادة من الخدمات المقدمة للمجتمع وندوات التوعية فى مختلف المجالات، تحت إشراف مديحة سليم المدير المالى والإدارى بالجمعية، وسارة حجاب وإياد حافظ من ‏العلاقات العامة.‏

يذكر أنه سبق إقامة دار للمغتربين والمغتربات من الطلاب والمعلمين المغتربين، ملحقة بمقر الجمعية فى حى المساعيد بالعريش.