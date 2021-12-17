إطلاق المنتدى الأول لشباب شمال الصعيد فى المنيا غدا

جدة - نرمين السيد - تنظم المنتدى وزارة الشباب والرياضة متمثلة فى الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى (الإدارة العامة لبرلمانى الطلائع والشباب)، بحضور محافظ أسيوط عصام سعد، ومحافظ الفيوم الدكتور أحمد عبد الله الأنصارى، ومحافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم، وذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، ومحافظ المنيا أسامة القاضى.

ويشارك فى فعاليات المنتدى 600 شاب وفتاة من أعضاء برلمان شباب مصر بمحافظات "المنيا، الفيوم، أسيوط، بنى سويف".

وأكد الدكتور أشرف صبحى اهتمامه بعقد فعاليات المنتدى الأول لشباب شمال الصعيد والذى تستضيفه محافظة المنيا، ثم يقام تباعا فى كل محافظات الجمهورية، لما يتضمنه من محاور رئيسية هامة، حول التوعية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأثرها المجتمعى والمعيشى على المواطن المصرى.

وقال صبحى إنه سيتم مناقشة المقترحات والقضايا المتعلقة بملف تمكين الشباب الذى توليه القيادة السياسية أولوية كبيرة، إلى جانب مناقشة أركان وأهداف "الجمهورية الجديدة"، والدور المحورى للمرأة المصرية فى الحياة السياسية، كذلك التعرف على أفكار الشباب وزيادة الترابط فيما بينهم وتعزيز قيم الانتماء للوطن والمسؤولية المجتمعية.