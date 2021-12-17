أخبار طقس السبت.. أمطار بالسواحل الشمالية ورياح وأتربة والصغرى بالعاصمة 10 درجات

يشهد طقس غدًا السبت، انخفاضًا في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، وطقس مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد فى أول الليل شديد البرودة فى آخرة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدًا السبت:

القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 7 درجات، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.