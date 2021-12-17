/666608/نكشف-الاسرار-الخفية-وراء-صعود-جامعة-سوهاج-للمركز-الـ-3-على-مستوى-جامعات-مصر

كشف الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، تفاصيل تحقيق الجامعة المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية في مجال محو الأمية، بعد أن قفزت 10 مراكز، وفقًا لنتائج دورة شهر أكتوبر الماضي، حيث تمكن طلاب الجامعة من محو أمية 6662 دارسا ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأكد رئيس جامعة سوهاج على أن إدراج قضية محو الأمية تم ضمن الأهداف الأساسية لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الجامعة قد محت 98 دارسا في الفترة من 2014 إلى 2019، و201 دارس خلال عام 2020، و3236 خلال دورات يناير وأبريل ويوليو من هذا العام، وأخيرا 6662 دارس في أكتوبر الماضي.

قرارات جامعة سوهاج للمساعدة فى محو الامية

وأضف رئيس جامعة سوهاج أن الجامعة قدمت حزمة من القرارات، وألزمت كل دارس في الكليات النظرية التي تصل نسبتها سنويًا لـ 35 ألف، بمحو امية 4 أميين على الأقل، وهذا شرط الحصول على الشهادة الجامعية"، مشيرًا إلى أن كل دارس يمحو أمية 4 أميين، يحصل على 250 حنيه من هيئة تعليم الكبار، كما تمنحه الجامعة 100 جنيه عن كل شخص، وبالتالي يحصل على 1400 جنيه عن محو أمية 4 أشخاص، ويرتفع هذا الرقم بمحو الأميين، مع حوافز تصاعدية، وإسقاط سنة الخدمة العامة عن أي فتاة تساهم في محو الأمية عن 10 أشخاص، مع تسديد نصف الرسوم الدراسية وحق السكن بالمدن الجامعية لو تم محو أمية 15 شخص.

نسبة الامية 20% بين سكان سوهاج

وأشار رئيس جامعة سوهاج الى أن محافظة سوهاج تشهد ارتفاع في نسبة الأميين والتي تبلغ 20% من إجمالي عدد السكان، أي ما يزيد عن 40% من الكتلة الحرجة التي تزيد أعمارهم عن 16 سنة، لذلك تم إعداد دراسة وافية تفصيلية عن توزيع الأمية بالقري، وتم معرفة أعداد الأميين فى كل قرية، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار، لافتاً إلى ضرورة تكثيف الجهود وتكاتف جميع الهيئات والجهات المعنية، لإعلان مصر خالية من الأمية 2030.

سبق وأعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعه سوهاج عن تحقيق الجامعة المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية في مجال محو الأمية، بعد ان قفزت ١٠ مراكز وفقًا لنتائج دورة شهر اكتوبر ٢٠٢١، حيث تمكن طلاب الجامعة من محو أمية ٦٦٦٢ داريا.