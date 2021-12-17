/666611/لاعتذار-الوزير-عن-الحضور- تأجيل-مناقشة-114-أداة-رقابية-عن-أزمات-التعليم

يواصل مجلس النواب دوره التشريعي بمناقشات موسعة وبناءة، وذلك علي مدار مدار (3) أيام انعقاد وما يقرب من (13) ساعة عمل،لإقرار عدد من التشريعات المهمة بما يعود بالنفع على الصالح العام للوطن والمواطنين، ويوافق نهائياً وبأغلبية ثلثي الأعضاء على (3) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة وهي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (82) لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لدعم وتطوير المنظومة التعليمية بما يتماشى مع المعايير الدولية، ومشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، لتلبية احتياجات سوق العمل من العمالة الفنية المدربة وتماشياً مع خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

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ويوافق أيضاً على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 لزيادة موارد الدولة وتوفير مزايا للمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة لدعم الصناعات الوطنية وجذب الاستثمارات، ويرجئ نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل ضريبة الدمغة ورسوم التنمية لمزيد من الدراسة والمناقشة استجابة لمطالب العديد من النواب وينحاز لصالح المواطن المصري في المقام الأول.

ويعلن إرجاء مناقشة (114) أداة رقابية عن أزمات التعليم لاعتذار وزير التربية والتعليم عن الحضور لتمثيله لمصر في مؤتمر خارج البلاد، والمستشار الدكتور حنفي جبالي يشيد بالقيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للدولة المصرية والانتقال بها إلى الجمهورية الجديدة.

ويوافق على اتفاقيتين دوليتين، ويفوض هيئة مكتبه لتحديد موعد لمناقشة (20) طلب مناقشة عامة مقدمة من النواب عن سياسة الحكومة تتعلق بعدد من المشكلات في دوائرهم، ويحيل (19) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى للحكومة لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات... وانطلاقاً من دوره الرقابي مجلس النواب يستمع إلى بيانين عاجلين بشأن قرار الحكومة الكندية إدراج مصر ضمن قائمة الدول المحظور دخول مواطنيها إلى الأراضي الكندية عقب ظهور متحور جديد لفيروس كورونا "أوميكرون"، وكذلك الحملة العدائية لدولة هولندا ضد مصر في مجال حقوق الإنسان.