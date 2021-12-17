/666612/وحشتني-ومفتقداك-نجلة-إبراهيم-يسري-توجه-رسالة-مؤثرة-لوالدها

أعربت المطربة الشابة هنا إبراهيم يسرى، ابنة الفنان الراحل إبراهيم يسري، عن اشتياقها لوالدها وافتقادها له، خاصًة أنه رحل عنها في سن صغيرة.

دوت الخليج يرصد رسالة الفنانة الشابة هنا إبراهيم يسري لوالدها الراحل.

وقالت هنا، في برنامج The insider، أنها تفتقد والدها بشدة وتحتاج إلى وجوده بجانبها والتحدث معه، مؤكده أن كان سيصبح فخور بما هي عليه.

وتابعت مها إبراهيم: "أنا بدأت أنفذ خطوات مهمة في حياتي ومتأكدة أنها كانت هتفرحه جدًا.. وهو وحشني جدًا".

هنا إبراهيم يسري تطلق أغنية «خليكي جامدة» عبر يوتيوب

على الصعيد الآخر، أطلقت الفنانة هنا، ابنة الفنان الراحل ابراهيم يسري، أولى تجاربها في مجال الغناء بأغنية تحت عنوان «خليكي جامدة- بلوك»، كلمات شادي محسن ومها يسري، ألحان شادي محسن، توزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام وإخراج نضال هاني، عبر قناتها على موقع «يوتيوب».

كلمات أغنية «خليكي جامدة» لهنا إبراهيم يسري

الأغنية فكرة والدتها مها يسري، وتقول كلماتها: «خليكي جامدة لو اتخدعتي في اللي كنتي فاكرة إنه حبك، خليكي جامدة وقوي قلبك بعقلك وارفضي ضعفك، خليكي جامدة عيشي حياتك والأهم إنك تحبي نفسك».

وأكدت «هنا» قائلة: «أنا لست متمردة لكني تربيت أن تكون الفتاة قوية وتحلم أن تكون سببا صغيرا لتحفيز ودعم بنات جيلها، وتحب نفسها وحياتها وألا تجعل شيئا يؤثر فيها ويجعلها ضعيفة».

هنا إبراهيم يسري تتألق في مسلسل الثمانية

وانتهت هنا يسري نجلة الفنان الراحل إبراهيم يسري مؤخرًا من تصوير مسلسل «ثمانية» مع المخرج أحمد مدحت وتأليف المستشار ترك آل شيخ معربة عن سعادتها بهذه التجربة.

ويعد مسلسل الثمانية أول تجربة في التأليف الدرامي للمستشار تركي آل الشيخ، ويقوم ببطولته آسر ياسين، جاميكا، خالد الصاوي، غادة عادل، ريم مصطفى، محمود البزاوي، لارا إسكندر، منذر رياحنة، وإخراج أحمد مدحت، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.

وينتمى المسلسل لنوعية الـ8 حلقات الدرامية، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية نهاية العام الجاري.