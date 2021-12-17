/666616/تخريب-حفل-عصام-صاصا-بمعهد-العلوم-والتكنولوجيا-في-المحلة-بسبب-مشاجرة-عنيفة

شهد حفل مطرب المهرجانات عصام صاصا، الذي أقيم أمس الخميس، في معهد العلوم والتكنولوجيا بالمحلة مشاجرة بين الجماهير.

دوت الخليج يرصد تفاصيل وقوع مشاجرة بحفل عصام صاصا.

تشاجر جماهير الحفل بالأيادي مما تسبب في تخريبه وإحداث ضجة.

على الصعيد الآخر، أكد الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، عدم مهاجمته لمطرب المهرجانات عصام صاصا، قائلا: "أنا لما أهاجم عصام صاصا وهو أساسا دي جي وبعدين بدأ يغني من غير تقديم في النقابة وهو بيعرف يغني ومؤخراً قدم ورقه ولكن هو بيشتغل دون ترخيص وتصريحه الحاصل عليه دي جي فقط".

موقف هاني شاكر من عصام صاصا

وأوضح النجم هاني شاكر، خلال حواره ببرنامج "حبر سري" مع الاعلامية اسما ابراهيم على قناة القاهرة والناس، أن سبب مشكلة عصام صاصا هو حصوله على فيديوهات ظهر فيه وهو يتلفظ بألفاظ سيئة أمام الجمهور وتم تحذيره بعد العمل بهذه الطريقة المخالفة للذوق العام والفن.

وعن موقف نقابة الموسيقيين من عصام صاصا حال تقديمه، رد قائلا: "لو قدم ورقة واستوفى الشروط والأوراق سليمة وطلع بيعرف يغني طبعا ينجح وسمعت حاجات من اللى قالها قبل كده، واحنا مش ضد حد في النقابة".

وفي سياق متصل أكد الفنان هاني شاكر، أنه مع منع المهرجانات وحال اجراء استفتاء على بقاء أو منع المهرجانات سيفوز صوت منع المهرجانات، قائلا: "ناس كتير قوي وشباب كتير قوي قابلوني ومبسوطين جدا من الاجراءات التي تتخذها النقابة ضد مطربي وأغاني المهرجانات.

أحمد موسى: عصام صاصا في المركز الثانى بعد عمرو دياب بالأكثر مشاهدة

من جانبه، استعرض الإعلامي أحمد موسي، تقريرا عن ترتيب موقع يوتيوب للفنانين الأكثر استماعا ومشاهدة داخل مصر.

وقال موسي خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي" المذاع عبر قناة " صدى البلد": "تصدر عمرو دياب للفنانين الأكثر استماعا أمر طبيعي ومقبول لكن تخيلوا من في المركز الثاني.. عصام صاصا مطرب المهرجانات وأنا لا أعرفه.