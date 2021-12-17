الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء خلال الفترة من 11 لـ 17 ديسمبر (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وجاء فى التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قرارا بالموافقة على مشروع قرار بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة، الذى يشرف برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، وعدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة والهيئات، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، فضلا عن الموافقة على تصرف وزارة النقل بالبيع فى قطعة أرض آلت إليها عن طريق مزاد، بمساحة 2100 م2، بمنطقة سموحة بسيدى جابر، بمحافظة الإسكندرية لصالح جامعة فاروس.

كما وافق على مقترح التعويض المستحق والواجب صرفه مرة واحدة للمصاب بعجز جزئى أو كلى، أو لأسرة المتوفى، نتيجة مزاولة المهنة، حيث يصل مبلغ التعويض إلى 100 ألف جنيه للمصاب بعجز كلى أو لأسرة المتوفى، ويتراوح المبلغ ما بين 20 ألف جنيه و80 ألف جنيه بحسب تصنيف حالات العجز الجزئى بسبب المهنة، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بإصدار لائحة النظام الأساسى لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بحيث يتضمن الضوابط والإجراءات المتعلقة بنظام العضوية وصرف التعويضات المستحقة للأعضاء والمزايا وأوجه الرعاية الاجتماعية التى يجوز تقديمها للعاملين فى المجال الطبى.

كما تضمنت القرارات أيضا، وفقا لما أبرزه التقرير، الموافقة على التعاقد مع شركة مصر للإدارة التعليمية، لإدارة وتشغيل وصيانة ورفع كفاءة 5 مدارس تابعة لوحدة شهادة النيل الدولية، كما تم الموافقة على اعتبار مشروع تطوير وتأهيل وإحياء مناطق القاهرة التاريخية من المشروعات القومية التى تنفذها الدولة، والتى يسرى عليها الاستثناء من الاشتراطات البنائية المعمول بها، بجانب الموافقة على اعتماد توصيات اللجنة الهندسية الوزارية فى اجتماعها المنعقد بتاريخ 8 سبتمبر 2021، بشأن استكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها بعدد من مشروعات بعض الوزارات، فضلا عن الموافقة على مشروع قرار بشأن إزالة صفة النفع العام على بعض المساحات من الأراضى، وإعادة تخصيصها لصالح هيئة السلع التموينية، لاستخدامها فى إقامة صوامع غلال، وذلك بمحافظات الإسكندرية، والفيوم، والبحيرة، وبنى سويف.

وتضمنت القرارات أيضا كما أظهر التقرير، الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2019 بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم" الجامعات الكندية فى مصر"، وذلك لاستضافة فرع لجامعة جزيرة الأمير إدوارد بجمهورية مصر العربية، بحيث يضاف إلى المادة السابعة من القرار بند جديد برقم 4 يتضمن برنامج الماجستير فى إدارة الأعمال التنفيذية، كما يضاف إلى المادة التاسعة من القرار بند جديد برقم 4 يتضمن ماجستير فى إدارة الأعمال التنفيذية، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن قيام مؤسسة الجامعات الكندية فى مصر باستضافة فرع لجامعة رايرسون بمصر، وذلك بهدف الإسهام فى تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى، وكذلك الموافقة على توقيع اتفاقية بين وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية؛ وذلك لاستضافة مدينة الأقصر الحدث الدولى " يوم المدن العالمى" فى أكتوبر المقبل، إلى جانب الموافقة على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ( شركة سايلو فودز) بشأن منظومة التغذية المدرسية، وذلك فى ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير منظومة التغذية المدرسية.

وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير عقد سيادته اجتماع لمتابعة تطوير مناهج رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية حتى الصف الرابع الابتدائى، وذلك بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومستشارة الوزير للتقويم التربوى، ومدير مركز تطوير المناهج، ومسئولى الشركات العالمية المشاركة فى مشروع التطوير، فضلا عن اجتماع مع مجموعة من كبار المطورين العقاريين لبحث آليات تنظيم السوق العقارية، وذلك بحضور وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب محافظ البنك المركزى، ونائب وزير الاسكان لمتابعة المشروعات القومية، ورؤساء مجالس إدارات عدد من البنوك، وكذلك اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى لتطوير منظومة التغذية المدرسية، وذلك بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعاون الدولى، والمالية، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضى، ورئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ورئيس مجلس إدارة شركة "سايلو فودز".

كما ترأس الاجتماع الأسبوعى، إذ تم مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل المهمة مثل أول استراتيجية مصرية وطنية لحقوق الإنسان، وتقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر لعام 2021، وآخر المستجدات الخاصة بجائحة كورونا.

وتضمنت الاجتماعات أيضا، كما جاء بالتقرير، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع، وتأهيل المساقى والتحول لنظم الرى الحديث، بحضور وزيرى الموارد المائية والرى، والزراعة واستصلاح الأراضى، إلى جانب اجتماع المجموعة الطبية، حيث أكد أهمية سرعة الانتهاء من تلقى المسجلين على موقع وزارة الصحة للقاحات المضادة لفيروس كورونا فى أقرب وقت ممكن، وذلك بحضور وزيرى التعليم العالى والبحث العلمى، والصحة والسكان، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، ورئيس هيئة الدواء المصرية، فضلا عن اجتماع مع بعثة البنك الدولى برئاسة المدير الإقليمى لمصر واليمن وجيبوتى، لمناقشة مشروع تحديث نظام تسجيل الأراضى والعقارات فى مصر، وذلك بحضور وزراء التعاون الدولى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

وبشأن الأنشطة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت قيام سيادته بجولة تفقدية للمشروعات الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى فى قرى مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وذلك برفقة وزيرى التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ومسئولى الجهات المعنية، بالإضافة إلى تفقد مشروعات "حياة كريمة" بقرية نوى مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، مثل مجمع الخدمات الزراعية ومركز الشباب ومشروعات المرافق بالقرية، فضلا عن استعراض تقرير أعدته وزيرة الثقافة حول الفعاليات الثقافية التى تم تنفيذها بمحافظة أسوان خلال الفترة من 3 – 4 ديسمبر الجارى، مثل وضع حجر الأساس لمكتبة مصر العامة بمحافظة أسوان، وافتتاح مكتبة حى السلام الثقافية بالمجمع الخدمى بمنطقة الإيواء العاجل لمتضررى السيول فى حى السلام بوادى العلاقى، إلى جانب إلقاء كلمة خلال فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر لعام 2021، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث أكد أن عودة التقرير بعد توقف 10 سنوات يؤكد أن الدولة المصرية استطاعت تجاوز التحديات وأصبحت أكثر انفتاحا على المؤسسات الدولية، مشيرا إلى توجيه رئيس الجمهورية للحكومة بدراسة كافة التوصيات الصادرة عن التقرير وسرعة تفعيلها خلال الفترة المقبلة.

كما شهد سيادته مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى الأوقاف، والتضامن الاجتماعى، بشأن مساندة صندوق الاستثمار الخيرى لدعم الأشخاص متحدى الإعاقة "عطاء"، وكذلك شهد مراسم توقيع اتفاق وزارى لتنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى، وذلك بين وزارة البيئة من جانب، ووزارات التنمية المحلية، والنقل، والصحة والسكان، ومحافظات القاهرة، والقليوبية، والجيزة، وهيئة النقل العام بالقاهرة من جانب آخر؛ وذلك بغرض التنسيق وتحديد الآليات والإطار العام لتنفيذ المشروع الممول من البنك الدولى.



وتضمنت الأنشطة أيضا، وفقا للتقرير، تدشين حملة تشجيع المواطنين على التسجيل على الموقع الإلكترونى لتلقى اللقاح المضاد لفيروس " كورونا"، ومساعدتهم فى عملية التسجيل وسرعة تلقى اللقاح فى نفس اليوم، تحت شعار "معا نطمئن.. سجل الآن"، وذلك بحضور وزيرة الصحة والسكان، كما شهد سيادته افتتاح ملتقى بناة مصر فى دورته الجديدة تحت عنوان "التجربة المصرية.. ورؤية جديدة لمخططات التعمير بالدول العربية والأفريقية"، وذلك بحضور عدد من الوزراء وممثلين عن عدد كبير من الدول الأفريقية والعربية، وكبريات شركات المقاولات، والاستثمار العقارى، والمؤسسات المالية والمصرفية، والطاقة، فضلا عن استقبال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية بمطار القاهرة الدولى، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف الليبى والوفد رفيع المستوى الذى يضم عددا كبيرا من وزراء الحكومة الليبية، والوفد الفنى من مختلف الوزارات والجهات الرسمية الليبية، وذلك لعقد اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة.

وشملت الأنشطة أيضا، كما أظهر التقرير، افتتاح معرض "أهلا مدارس" المقام بأرض المعارض بمدينة نصر، خلال الفترة من 16 إلى 30 سبتمبر 2021، حيث أكد أن هناك اهتماما خاصا من الرئيس عبد الفتاح السيسى بإقامة تلك المعارض بصورة منتظمة قبل بدء العام الدراسى، والتوسع فى انتشارها بكافة المحافظات، وذلك بحضور وزيرى التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، ومحافظ القاهرة، ورئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية.

وكذلك ترأس مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة بين البلدين، وحضر المباحثات عدد كبير من الوزراء والمسئولين بالبلدين، حيث أعرب عن تطلعه لترجمة اتفاقيات التعاون التى تم توقيعها إلى واقع ملموس ومشروعات يتم تنفيذها على الأرض، فى حين تم توقيع ١٤ مذكرة تفاهم مشتركة بين مصر وليبا فى عدد من المجالات المختلفة، فى ختام أعمال اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، وكذلك توقيع 6 عقود تنفيذية ومحضر اجتماعات اللجنة.

عقد مؤتمر صحفى مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، بحضور عدد كبير من وزراء البلدين، حيث أكد حرص مصر على تقديم مختلف أوجه الدعم للشقيقة ليبيا لتنفيذ خارطة الطريق، ودعم خطوات التنمية التى يتطلع إليها الشعب الليبى، فضلا عن استعراض تقرير "جهود على طريق التنمية" الصادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء، حيث جاءت مصر بالمركز الـ 8 عربيا والـ 69 عالميا فى مؤشر أفضل الدول فى جودة الحياة 2021، وضمن الدول الـ 10 الأكثر تطورا فى محور "جودة الأسواق والبنية التحتية"، وتقدمت 16 مركزا فى محور جودة الاقتصاد.

وبشأن اللقاءات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء سيادته مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لاستعراض مشروع المزارع المصرية النموذجية المشتركة فى إفريقيا، والخطط المستقبلية للتوسع فى إنشائها، حيث أكد حرص الدولة المصرية على نشر منظومة هذه المزارع بالدول والتجمعات الأفريقية لتعزيز الروابط مع دول القارة، بجانب لقاء مع رئيس مجلس النواب العراقى، حيث أكد أن مصر تساند جهود الحكومة العراقية فى التنمية وتعزيز الأمن والاستقرار بما ينعكس على المواطن العراقى، وذلك بحضور وزير شئون المجالس النيابية، وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية، ومن الجانب العراقى سفير العراق فى القاهرة، وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية بالبرلمان العراقى.