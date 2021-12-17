الكشف على 1600 مواطن مجانا بقافلة علاجية بمنشأة أبو مليح ببنى سويف

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سير العمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة،وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا".





وتبين من التقرير، الذى أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، قيام المديرية بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومى" الأربعاء والخميس 15 و16 ديسمبر الجارى" بقرية منشأة أبو مليح مركز سمسطا، مكونة من 10عيادات فى 9 تخصصات (الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام، الأسنان، النساء، الجلدية وتنظيم الأسرة) ووسط إجراءات وقائية مشددة، إذ تم الكشف على 1606 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان، معمل دم 67، معمل طفيليات 47، حالات الأشعة 10 استصدار 10 قرارات علاج على نفقة دولة، تحويل5 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج - موجات فوق صوتية 37 حالة.

كما تضمنت القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحى لـ100 مواطن، والتى تناولت التوعية بموضوعات: "الوقاية من فيروس كورونا المستجد - متابعة الحمل - تنظيم الأسرة - سرطان الثدى - سلامة الغذاء - سوء استخدام الأدوية - الرضاعة الطبيعية - الزواج المبكر - أضرار ختان الإناث - التغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة"، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطن.

وأشار وكيل الوزارة إلى الدعم النوعى الذى تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتى ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسؤول الإمداد الطبى، طه كمال حجاج المسؤول المالى والإدارى، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمى مسؤول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.