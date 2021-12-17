محافظ قنا يتابع محور الشهيد الرائد باسم فكرى بقوص (صور)

جدة - نرمين السيد - زار أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم عقب أدائه صلاة الجمعة بالمسجد الكبير بقرية "كوم سخين" بمركز قوص، محور الشهيد الرائد باسم فكرى والذى يعد أحد مشروعات الطرق القومية الهامة التى ستحقق إضافة كبيرة ونقلة نوعية فى كل المجالات خصوصا فى مجال ربط شبكات الطرق وتسيير حركة النقل مما يدفع عجلة الإستثمار بالمحافظة.





جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام المحافظة والمهندس محسن زهران رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكبارى بالمنطقة الثامنة بقنا والنائب أشرف أبو الفضل عضو مجلس النواب، وشاذلى البرنس نائب رئيس مدينة قوص. وأضاف أن للمحور أهمية اقتصادية وخدمية كبيرة تتمثل فى تسهيل الحركة المرورية وتنمية المناطق الصناعية غرب وشرق النيل وخلق مجتمعات عمرانية جديدة عبر ربط شبكة الطرق الرئيسية من الطريق الصحراوى الشرقى وحتى الطريق الصحراوى الغربى، بالإضافة إلى تنمية حركة السياحة والحد من خطورة التنقل بالمعديات النيلية والتى تقوم بنقل المواطنين وبضائعهم من شرق النيل إلى غرب النيل والعكس.

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