الإرشاد الزراعى: تعزيز الجهود من أجل الحد من تدهور الغابات والمراعى

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، رئيس هيئة الغابات والمراعى فى الشرق الأدنى التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، أن اللجنة التوجيهية للدورة السادسة والعشرين للجنة الغابات، عقدت اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لبحث تعزيز الجهود من أجل الحد من تدهور الغابات والمراعى وإزالة الأشجار.





وقال عزوز، إنه تم تنظيم الدورة الخامسة والعشرين لهيئة الغابات والمراعى فى الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر الماضى، واستضافتها مصر بحضور 110 مشاركين من 17 دولة عضو و7 منظمات دولية.

وأوضح أن اللجنة شددت على ضرورة الاعتراف بأهمية التفاعلات بين الزراعة والغابات؛ من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وتزويد المزارعين، لاسيما أصحاب الحيازات الصغيرة، بالمعرفة اللازمة والأدوات والحوافز أو الخيارات اللازمة لتبنى المزيد من الممارسات المستدامة، ووضع السياسات التى تعكس تلك التفاعلات، والتشريعات المتصلة بها، التى تركز أكثر على الممارسات المستدامة، وتعبئة الاستثمارات الأكثر اخضرارا، من القطاعين العام والخاص، والتأكد من مشاركة جميع الفئات المعنية.

وأشار إلى أن اللجنة أكدت ضرورة تعزيز الآليات المؤسسية؛ من أجل تبنى نهوج زراعية ورعوية بشكل يتكامل مع إدارة الثروة الحيوانية، فى إطار نظم الإنتاج المستندة على الغابات والأشجار؛ لتعظيم أوجه التآزر من حيث توفير الأغذية والأعلاف والألياف وتدوير الكتلة الحيوية وتخزين الكربون، ومنع الحرائق فى البرارى والقدرة على الإصلاح، وحفظ التنوع البيولوجى وإدارة المياه وخصوبة التربة، والتصدى للثغرات فى البيانات الهامة؛ بشأن حالة الغابات والمراعى فى المنطقة، من أجل توضيح التنوع فى نظم المحاصيل وتعزيزه وإدارة التربة والمحاصيل والمياه والثروة الحيوانية والعناصر المغذية، والمراعى والأشجار فى النظم الزراعية المختلطة بالغابات والمراعى فى المنطقة.