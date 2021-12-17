المنتخب الوطني بقميصه الأحمر والشورت الأسود أمام قطر بكأس العرب «صور»

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يرتدي المنتخب الوطني قميصه الأحمر مع الشورت والجوارب السوداء في لقائه غدا أمام قطر على المركز الثالث لبطولة كأس العرب، فيما يرتدي المنتخب القطري طاقمًا أبيض.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان المنتخب الوطني قد أدى تدريبه الذي بدأ في الثانية عشر ظهر اليوم فور الانتهاء من صلاة الجمعة وهو التدريب الختامي للفريق قبل المباراة الأخيرة له في البطولة.

وتقام مباراة تحديد المركز الثالث، غداً السبت، في تمام الساعة 12 بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد 974.

القنوات الناقلة

أعلنت مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية نقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 1 المفتوحتان حيث تظهر القناة الأولى إحصائيات وأرقام المباراة مع صورة حية لغرفة التعليق فيما تبث القناة الأخرى المباراة في صورة كاملة.

قناة الكأس القطرية أيضاً أعلنت عن إذاعة المباراة عبر Alkass One HD المفتوحة .

وأعلنت مجموعة قنوات "أون تايم سبورتس" نقل المباراة عبر ترردها الفضائي بعد الحصول على حقوق إذاعة مباراة مصر من مباراة الجزائر وقررت بثها عبر قناو أون تايم سبورت وأون تايم على التردد الأرضي.

وتلقى المنتخب المصري، الخسارة أمام المنتخب التونسي، بنتيجة هدف دون رد، بنيران صديقة من القائد عمرو السولية، في الثواني الأخيرة من عمر المباراة.

وسقط المنتخب القطري أمام منتخب الجزائر “بطل القارة الأفريقية”، في لقاء نصف نهائي كأس العرب، بنتيجة هدفين مقابل هدف.

نتيجة مباراة مصر وتونس

انتهت أحداث مباراة مصر وتونس، بنتيجة هدف دون رد لصالح نسور قرطاجة، في لقاء جمع بين الفريقين، في لقاء نصف نهائي بطولة كأس العرب.

شهدت أحداث الشوط الأول بين المنتخبين، على ضغط من قبل الفريقين، في محاولة تسجيل الهدف الأول في اللقاء، ولكن دفاعات المنتخبين كانت بالمرصاد في اللقاء.

شهدت الربع الساعة الثانية من الشوط الثاني، على أخطر فرص المباراة، للمنتخب المصري، والتي كان على رأسها مصطفى فتحي ومروان حمدي، والتي سددها مصطفى فتحي بقوة أعلى مرمى تونس.

اختتم عمرو السولية قائد المنتخب الوطني مشهد ختام المباراة، بتسجيل الهدف الوحيد والفوز لتونس في شباك محمد الشناوي حاريس عرين الفراعنة.