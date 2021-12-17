/666605/موعد-مباراة-ليفربول-القادمة-والقنوات-الناقلة

يلتقي ليفربول مع توتنهام هوتسبير، الأحد المقبل في الساعة السادسة والنصف مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري الإجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يحل ليفربول في الأحد القادم ضيفاً ثقيلاً على توتنهام هوتسبير، وهو يحتل وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 40 نقطة، من أصل 17 مباراة.

ويدخل فري تونهام لقاء الأحد أمام ليفربول، وهو يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 25 نقطة، من 14 مباراة خاضها الفريق في الدوري.

تبث مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير، على قناة بي إن سبورت اتش دي براميم 1، ولم يتم الإعلان من قبل شبكة بي إن حتى الأن على معلق مباراة القمة بالجولة الثامنة عشر بالدوري الإنجليزي.

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام

حقق ليفربول الفوز على نظيره نيوكاسل بنتيجة 3/1 على ملعب "أنفيلد"، ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وظهر ليفربول بشكل مميز خلال اللقاء وأستطاع لاعبيه أن يحسموا المبارة لصالحهم بعد تقديمهم أداء أكثر من رائع، كما تألق النجم المصري محمد المصري محمد صلاح وأستطاع أن يحرز هدف بطريقة مميزة.

وأحرز هدف نيوكاسل جونجو شيلفي في الدقيقة 7 ثم أحرز لليفربول كلاً من جوتا في الدقيقة 21 ثم محمد صلاح في الدقيقة 25 يعد إنفراد من ماني ثم يعرقله لاعب نيوكاسل لتذهب الكرة لمحمد صالح ويضعها على يسار الحارس بشكل رائع، وأختتم الأهداف الكسندر أرنولد في الدقيقة 87 بتسديدة صاروخية ليؤكد فوز الريدز بثلاثية.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ليفربول عند النقطة رقم 40 في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي المتصدر بفارق نقطة وحيده ليشتد الصراع عن أخره بين الفريقين، بينما يظل نيوكاس في المركز التاسع عشر بـ10 نقاط.

بيان رابطة الأندية

جاء في بيان رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة ما يلي: "أظهرت أحدث بيانات اللقاح التي تم جمعها لشهر نوفمبر أن 75 في المائة من اللاعبين عبر الدوري الإنجليزي الممتاز إما تلقوا تطعيمًا كاملاً أو تلقوا حقنة واحدة أو ينوون التطعيم.