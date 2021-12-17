موعد مع الموت..لودر وعامود إنارة يتسببان في إنهاء حياة طفل في سوهاج

/666613/موعد-مع-الموتلودر-وعامود-إنارة-يتسببان-في-إنهاء-حياة-طفل-في-سوهاج

كان على موعد مع القدر، لا يعلم "عبدالله" تلميذ 10 سنوات، أن سيرة في تلك اللحظات فى هذه الطريق سيكون سبب لوفاته وعودته الى منزلة جثة هامد بعد أن خرج على قدمية.

أدى تصادم لودر تابع لوحدة محلية بمركز جرجا جنوب سوهاج بعامود إنارة الى سقوطه على رأس تلميذ لم يتعدى عمرة أصابع اليد أثناء عودته من المدرسة، بدائرة المركزويرصد دوت الخليج التفاصيل.

بداية الواقعه

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا من مأمور مركز جرجا يفيد وصول الطفل "عبد الله م ش" 10 أعوام الى مستشفى جرجا العام "جثة هامدة " ويقيم دائرة مركز جرجا.

انتقل على الفور المقدم عزت سليمان، رئيس مباحث مركز جرجا، والفريق المعاون لة وتبين من التحريات وبسؤال قائد اللودر المدعو "محمد "54 عام، ويقيم دائرة المركز قرر بأنه أثناء قيادته معدة لودر تابع للمجلس القروي لرفع القمامة بذات الناحية اختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بعامود إنارة وسقوطه علي الطفل المذكور تصادف تواجده بالمكان مما أدي لوفاته.

وقال المدعو "شوقى ا"70 عام، جد المتوفي ويقيم دائرة المركز قرر بمضمون ما تقدم، واتهم قائد المعدة بالتسبب في وفاة حفيده، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود نزيف بالمخ أدي إلي هبوط بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية نتيجة سقوط جسم صلب علي الرأس ولا توجد شبهة جنائية في الحادث.

حبس مستريحة استولت على600 الف بسوهاج

على جانب أخرأصدرت محكمة طهطا اليوم حكم بالحبس عام، لسيدة فى منتصف العقد الرابع نتيجة قيامها بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم نتيجة توظيفها وعدم ردها.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد شرباش، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج اخطار من مأمور قسم طهطا يفيد قيام بعض السيدات بتقديم بلاغات يتهمن فيها سيدة تدعى" ا ا"35 عام، تقطن دائرة قسم طهطا بالنصب عليهم فى مبالغ تعدت 600 الف جنية، لتوظيفها مقابل ربح شهري ثابت.

أكدت تحريات مباحث قسم شرطة طهطا صحة البلاغات المقدمة ووجود تعاملات بين الطرفين وتم اقراضها المبالغ المالية للإتجار مقابل ربح شهري ثابت ولكن توقفت عن السداد وتم تحرير محاضر ضدها وتم عرضها على النيابة ثم المحكمة التي حكمت عليها بالحبس غيابي عام.