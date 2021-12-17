/666618/نشرة-أخبار-الفن-رسالة-مؤثرة-من-نجلة-إبراهيم-يسري-لوالدها-تخريب-حفل-عصام-صاصا-بمعهد-العلوم-والتكنولوجيا-في-المحلة-بسبب-مشاجرة-عنيفة-وهذه-مواعيد-عرض-حكاية-حلوة-اللقطة-بطولة-هاني-عادل

شهدت الساحة الفنية ،اليوم الجمعة، العديد من الأنباء الهامة والأحداث الفنية المشوقة واللافتة للإنتباه، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث فنية في إنتظارك.

نجلة إبراهيم يسري توجه رسالة مؤثرة لوالدها

أعربت المطربة الشابة هنا إبراهيم يسرى، ابنة الفنان الراحل إبراهيم يسري، عن اشتياقها لوالدها وافتقادها له، خاصًة أنه رحل عنها في سن صغيرة.

وقالت هنا، في برنامج The insider، أنها تفتقد والدها بشدة وتحتاج إلى وجوده بجانبها والتحدث معه، مؤكده أن كان سيصبح فخور بما هي عليه.

وتابعت مها إبراهيم: "أنا بدأت أنفذ خطوات مهمة في حياتي ومتأكدة أنها كانت هتفرحه جدًا.. وهو وحشني جدًا".

تخريب حفل عصام صاصا بمعهد العلوم والتكنولوجيا في المحلة بسبب مشاجرة عنيفة

شهد حفل مطرب المهرجانات عصام صاصا، الذي أقيم أمس الخميس، في معهد العلوم والتكنولوجيا بالمحلة مشاجرة بين الجماهير.

مواعيد عرض حكاية «حلوة اللقطة» بطولة هاني عادل

تعرض رابع حكايات الموسم الرابع من مسلسل «نصيبي وقسمتك» باسم «حلوة اللقطة» بدءًا من يوم السبت 18 ديسمبر

حكاية «حلوة اللقطة» من بطولة هاني عادل، ميرنا نور الدين، عصام السقا، حمزة العيلي، توني ماهر، جيلان علاء، مصطفي هريدي، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار.

تبدأ قناة «ON» في عرض الحكاية من السبت وحتى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساءً، 2 صباحًا، 1 ظهرًا.

فيما تُعرض على «قناة ON دراما» 10 مساءً، 5 صباحًا، 10 صباحًا، 4 عصرًا.

تامر حبيب يشيد بأغنية «بقيت وحدك» لأنغام: «أجمل ما غنت»

أشاد السيناريست تامر حبيب بأغنية «بقيت وحدك» للمطربة أنغام، واصفًا إياها بأنها أجمل ما تغنت به على الإطلاق.

كتب حبيب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "الاغنية دي كلمات راجل عظيم و مهم اسمه عصام عبدالله، الله يرحمه، واضح انه كان احلي من الدنيا عشان كده مشي بسرعة سايب وراه كلام حلو قوي في اغاني كتير".

وتابع: "في رأيي الشخصي انها من اجمل ما غنت انغام انغام سمعت منه الكلام ده من سنين كتير و كانت لسة صغيرة، و قالتله عايزة اغني الكلام ده، قالها انتي صغيرة قوي علي غنا المعني ده، قالتله خلاص هآخد الكلام و اغنيه لما اكبر و ابقي قد غنا المعني ده".

وأضاف: "و قد كان.. خدت الأغنية و فضل الكلام عندها سنين مات وسطها عصام عبد الله، و كبرت انغام و وصلت للسن اللي يسمحلها باستيعاب و فهم و هضم و الاحساس بمعني الكلام، و غنيتها من كام سنة مش كتار.. ده اللي اسمه فن و ده اللي بيعيش للتاريخ".