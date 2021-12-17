«يوتيرن»..يعيد توفيق عبد الحميد للساحة الرمضانية بالتعاون مع ريهام حجاج

/666620/يوتيرنيعيد-توفيق-عبد-الحميد-للساحة-الرمضانية-بالتعاون-مع-ريهام-حجاج

استقرت الفنانة ريهام حجاج بالتعاون مع صناع مسلسلها الرمضاني القادم لـ عام 2022، على «يوتيرن» كاسم له، والذي من المقرر أن تبدأ تصويره بداية من العام القادم.

دوت الخليج يرصد تعاون ريهام حجاج مع توفيق عبد الحميد

ويعود الفنان القدير توفيق عبد الحميد للفن، بعد غياب 11 عاما، من خلال مشاركته بمسلسل «يوتيرن» مع الفنانة ريهام حجاج، والذي يجسد من خلاله دور والدها.

مسلسل «يوتيرن» لريهام حجاج؛ يشارك في بطولته كل من عبير صبري، صفاء الطوخي، توفيق عبد الحميد، والمسلسل من إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أيمن سلامة.

عودة توفيق عبد الحميد للفن بعد غياب 11 سنة

الجدير بالذكر أنه، أعلن الفنان القدير توفيق عبد الحميد عودته رسميًا للساحة الفنية من جديد، بمسلسل درامي خلال الموسم الرمضاني المقبل 2022، اذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "إن شاء الله فى رمضان القادم قد أكون ضيفًا عليكم فى مسلسل جديد.. الله المستعان".

وكان قد شارك عبد الحميد جمهوره مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ظهر خلالهم وهو مستلقي على الفراش يداعب كلبيه، وعلق على الصور قائلًا: "كاجو الولد اللى فوق السرير وجوكا البنت اللى جنب السرير.. صحبة وعشرة الأيام".

توفيق عبد الحميد يحدث ضجة بظهوره بصحبة الكلاب

و أحدثت صور الفنان القدير توفقيق عبد الحميد بصحبة عدد من الكلاب، ضجة عريمة على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، خاصة أنها تعد المرة الأولى للفنان في مشاركة صورة له مع الجمهور.

وفي أول تعليق لتوفيق عبد الحميد حرص على كشف السر وراء ظهوره مع هذه الكلاب، فقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، عبر فضائية mbc مصر: “الكلاب كائنات رقيقة وبديعة، ولديها قدرة غير عادية على فهم تعبيرات الوجه بصورة فطرية، ولم تكن لي صور شخصية من قبل على الفيسبوك حتى قررت أمس، نشر صورة لي مع كلابي التي تعيش معي في المنزل”.

وتابع توفيق حديثا موضحا: “الكلاب مرتبطة بيا بشكل غير طبيعي، لما بزعق مع حد فيهم وأخرجه، بيقعد يعيط على باب الغرفة لحد ما أدخله”.