لأسباب أمنية..حمادة هلال يعلن إلغاء حفله بالعراق..تعرف على الموعد الجديد

/666621/لأسباب-أمنيةحمادة-هلال-يعلن-إلغاء-حفله-بالعراقتعرف-على-الموعد-الجديد

أعلن المطرب المصري حمادة هلال، إلغاء حفله بدولة العراق، والذي كان من المقرر أن يقام يوم 19 من شهر ديسبمبر الجاري على مسرح سندباد لاند.

دوت الخليج يرصد إلغاء حفل حمادة هلال بالعراق

وكتب حمادة هلال، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، معلنا عن موعد جديد لحفله: “مساء الفل على كل الحبايب تم تأجيل حفلتي في العراق لتكون في ميعاد اخر خلال شهر ديسمبر بإذن الله وبشكر إدارة الحفل على تلبية طلبي لتأجيل الحفل لأسباب أمنية واحتراماً لكل المناسبات الدينية”.

واحتفل الفنان حمادة هلال مع الأيتام وذوي القدرات الخاصة، من خلال المبادرة التي أطلقتها الإعلامية بسنت سمعان باسم «لحظة بالعمر كله»، موضحا أن هذه المبادرة تهتم برسم البسمة والفرحة لفئات معينة من المجتمع والمغلوب علي أمرهم مثل الأيتام والمسنين وذوي القدرات الخاصة، وهذه حركة ناشئة وجديدة تجذب هذه الفئات الخاصة وتعمل هذه المبادرة علي تلبية احتياجاتهم وتوفير الرعاية الكاملة لهم والمتمثلة في المشاركة الفعالة لحظاتهم وأوقاتهم وانخراطهم واندماجهم في المجتمع.

حمادة هلال يحتفل مع الأيتام وذوي القدرت الخاصة

وأكد أن هذه المبادرة تساعدهم وتشاركهم أوقاتهم الخاصة وتوفر سبل الراحة والسعادة، خاصة أن هذه الفئات لا تحتاج فقط الأكل والشرب، لكنها تريد أن يقضون الوقت معهم ويتيحون فرصًا للترفيه والمرح التي تجلب لهم الشعور بالسعادة والإحساس بالفرحة، كما أن المبادرة من شأنها التأثير في فئات المجتمع المختلفة من الناحية الاجتماعية والأخلاقية والسلوكية أيضًا.

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جدير بالذكر، أن الفنان حمادة هلال شارك في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «المداح»، بطولته إلى جانب أحمد بدير، خالد سرحان، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحى خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدى رفعت، بسمة ماهر وآخرين ومن سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسرى ومدير تصوير كريم عاشور، ومن إخراج أحمد سمير فرج.