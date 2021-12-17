«الداخلية» تنظم لقاءات مع رجال الشرطة حول اليوم العالمى لحقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - حرصت وزارة الداخلية - متمثلة فى قطاع (حقوق الإنسان) بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية على تكليف ضباط حقوق الإنسان بعقد لقاءات لرجال الشرطة لإلقاء الضوء على "اليوم العالمى لحقوق الإنسان".





وجاء ذلك بعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كل الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. وتناولت اللقاءات نبذة تاريخية عن اليوم العالمى لحقوق الإنسان وما مثله من نقطة تحول فى تاريخ البشرية بوصفه أول إتفاق دولى يحدد الحريات والحقوق، وكذا الرؤى التى تم من خلالها صياغة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والحريات الإنسانية وإحترامها.

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