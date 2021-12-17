محافظ قنا يطمئن على الخدمات المقدمة للمواطنين بشوارع قوص (صور)

جدة - نرمين السيد - تجول أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الجمعة، فى شوارع مدينة قوص لمتابعة مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين، بمشاركة المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام المحافظة، والنائب أشرف أبو الفضل عضو مجلس النواب، وشاذلى البرنس نائب رئيس مدينة قوص.





ووجه محافظ قنا بتطهير ترعة المخزن التابعة لقرية الحراجية بمركز قوص، موجها مسؤولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص بضرورة المتابعة اليومية لحالة المصارف والمجارى المائية بنطاق المدينة والقرى التابعة لها من حيث حالة التطهير ومناسيب المياه بها للحفاظ عليها من التلوث ورفع المخلفات ونواتج التطهير فور جفافها مباشرة، للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

كنا أعطى محافظ قنا تعليماته برفع تراكمات القمامة والمخلفات بمنطقة المخزن، موجها الجهات التنفيذية بضرورة استمرار أعمال رفع المخلفات وتجمعات القمامة بكل الشوارع أولا بأول وتوزيع صناديق القمامة فى المناطق ذات الكثافة السكانية، مناشدا المواطنين بضرورة إلقاء القمامة فى الأماكن المخصصة لها ومساعدة الأجهزة التنفيذية على خلق بيئة صحية وآمنة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضارى للشوارع.

وأجرى محافظ قنا، حوارا مفتوحا مع المواطنين سألهم خلاله حول مستوى الخدمات المقدمة لهم ومدى رضاهم عنها ومقترحاتهم لتحسين مستوى الخدمات، كما استمع إلى عدد من الشكاوى التى قدمها المواطنون ووعدهم بدراستها وبحث الحلول الممكنة والمناسبة مع المختصين والاستجابة لها حال عدم مخالفتها للقانون، وتابع المحافظ أسعار البقالة والمخبوزات المعروضة للمستهلك وشدد على ضرورة الإلتزام بالأسعار المقررة وعدم استغلال المواطنين.