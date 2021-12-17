تكريم الفائزين بماراثون ضمن المشروع القومى للدراجات بكفر الشيخ (صور)

جدة - نرمين السيد - كرم عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، الفائزين فى ماراثون الدراجات ضمن المشروع القومى للدراجات، تحت رعاية جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بحضور الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ.





وأطلق نائب محافظ كفر الشيخ إشارة بدء الماراثون من ميدان الملك عبدالله على رافد الطريق الدولى " كفر الشيخ طنطا" حتى كمين" 30 يونيو " القرضا سابقا، والعودة، بمشاركة 150شابا وفتاة وطفلا وسيدة من كافة الأعمار السنية، بمشاركة رانرز كفر الشيخ، وسط تواجد رجال الأمن وسيارات الإسعاف.

وأثنى جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على المشاركين فى الماراثون، مناشدا كل المواطنين بممارسة الرياضة بصفة يومية، وخصوصا رياضة المشى، فالرياضة تقلل من نسبة الإصابة بالأمراض، وتساعد على تعزيز الصحة النفسية والبدنية، وتعمل على خلق روح المنافسة الشريفة، وتجدد الدورة الدموية وتحافظ على كفاءة القلب، وتشعر من يمارسها بالسعادة.

وقال عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، إن الدول تهتم بالرياضة، وتشجع على ممارستها، وتشجع الموهوبين فى كل الألعاب سواء الفردية أو الجماعية، مؤكدا إن الماراثون يأتى تأكيدا على تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة عامة ومن أجل التأكيد على أهمية المحافظة على الصحة العامة.

ووجه عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، الشكر لكل المشاركين فى الماراثون من كل الأعمار السنية، كما أشاد بالتنظيم ورجال الأمن الذين حرصوا على التواجد لتأمين المشاركين، ورجال الإسعاف.

جاء ذلك بحضور مصطفى غريب، وكيل المديرية للرياضة ومندوبى وزارة الشباب والرياضة محمد منصور، وميار السيد مرسى من الادارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.