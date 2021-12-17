إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بشمال سيناء.. الأحد

أعلنت مديرية الصحة والسكان بشمال سيناء، اليوم الجمعة، تكثيف التوعية والإعلام للاستعداد وتهيئة المواطنين للمشاركة الإيجابية في الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، اعتبارًا من يوم الأحد 19 من ديسمبر الجاري ولمدة 4 أيام، وتطعيم أطفالهم المستهدفين من عمر يوم حتى 5 سنوات.
وقال الدكتور حاسم حمدي، مدير عام التثقيف والإعلام الصحي، إن هناك خطة إعلامية لتحريك المجتمع للمشاركة إيجابيًا في إنجاح الحملة عن طريق اللافتات في الميادين والشوارع وفى أماكن التجمعات، إلى جانب عقد ندوات التوعية في المصالح وأماكن التجمعات لتوضيح أهمية الحملة والتطعيم ومخاطر شلل الأطفال.
وأشار إلى أن استعدادات مديرية الصحة بشمال سيناء، تشمل تكثيف الزيارات لتسليم مخاطبات عن الحملة القومية للتطعيم إلى جميع الجهات والمصالح الحكومية والمدارس ودور الحضانات وتوعية المواطنين للمشاركة الايجابية في إنجاح الحملة، لافتاً إلى بدء العد التنازلي لانطلاق الحملة التي تبدأ خلال الفترة من 19 ديسمبر وتستمر لمدة 4 أيام.
وأوضح أنه تتم مراجعة خطة العمل من خلال فرق متحركة تجوب المنازل وجميع دور رياض الأطفال، وفرق ثابتة بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية الحضرية ومكاتب الصحة ومواقع التجمعات السكانية، وكذلك مراجعة خطة تحريك المجتمع من خلال: مخاطبة جميع الوحدات الصحيه لمتابعة تنفيذ الخطة الاعلامية والإعلان عن الحملة بجميع المساجد في المدن والتجمعات والقرى التابعة.
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