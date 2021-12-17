لا توجد شبهة جنائية.. وفاة مُسن أثناء جلوسه على أريكة أمام منزلة في سوهاج

/666619/لا-توجد-شبهة-جنائية-وفاة-مسن-أثناء-جلوسه-على-أريكة-أمام-منزلة-في-سوهاج

دخل مُسن الى مستشفى طما المركزي شمال محافظة سوهاج "جثة هامدة" وبها سحجه بالوجه ونزيف من الأنف، ويقيم بدائرة المركز وتم ابلاغ الشرطة بالواقعةويرصد دوت الخليج التفاصيل.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا من العميد وائل منصور، مأمور مركز شرطة طما، يفيدبوصول المدعو " ا ع " 60عام عامل الى مستشفى طما المركزي "جثة هامدة" ويقيم بناحية دائرة مركز طما وبه إصابات سحجه بالوجه ونزيف من الأنف.

انتقل على الفور الرائد احمد تعيلب، رئيس مباحث الركز والفريق المعاون لة، وبسؤال شقيقه المدعو /"علي ع ف ع" 64 عام عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء جلوس شقيقه علي أريكه أمام المنزل سقط أرضاً وحدثت اصابته وقام بنقله للمستشفى إلا أنه توفي، وأضاف بأن شقيقه المذكور يعاني من أمراض بالقلب ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " أزمة قلبيه " ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

محاولة انتحار فاشلة لسيدة بسوهاج

على جانب أخرحاولت سيدة فى العقد الـ4 من العمر انهاء حياتها والانتحار عن طريق تناول حبوب سامة مخصصة لحفظ الغلال، بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، وتم نقلها على الفور الى مستشفى طما المركزي، ولخطورة حالتها تم تحويلها الى مستشفى أسيوط الجامعي للعلاج واتخاذ اللازم وانقاذ حياتها.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا من العميد وائل منصور، مأمور مركز شرطة طما شمال سوهاج بدخول سيدة فى العقد الـ 4 من العمر فى حالة تسمم وحالتها خطيرة.

أنتقل على الفور الرائد أحمد تعيلب، رئيس مباحث مركز شمال محافظة سوهاج والفريق المعاون وله وتبين دخول المدعوة" ر ع"31 عام، ربة منزل، مصابة بحالة أعياء شديد وادعاء تناول مادة سامة "حبوب حفظ الغلال" وتم نقلها الي مستشفى اسيوط الجامعي لخطورة الحالة وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات فى الواقعة.