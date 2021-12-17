غرق طفل انزلقت قدماه بالترعة في سوهاج

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا من مأمور مركز ساقلته شرق سوهاج يفيد بغرق طفل في ترعة يقطن بقرية الطوايل بدائرة المركز.

انتقل على الفور الرائد أحمد الكاشف، رئيس مباحث مركز شرطة ساقلته شرق سوهاج، والفريق المعاون له ووحدة الانقاذ النهري، وتبي غرق الطفل "ياسين ا" 7 أعوام، تلميذ، يقطن بقرية الطوايل التابعة لمركز ساقلته وتم انتشال الجثة، ونقلها الى مستشفى ساقلته المركزي.

وبسؤال احد اهالي الطفل المتوفي أكد ان أثناء سيرة بالقرب من حافة الترعة انزلقت قدماه وغرق لعدم أجادته السباحة، ونفى الشبهة الجنائية وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق في الواقعة.

وفاة مُسن أثناء جلوسه على أريكة أمام منزلة في سوهاج

على جانب اخر دخل مُسن الى مستشفى طما المركزي شمال محافظة سوهاج "جثة هامدة" وبها سحجه بالوجه ونزيف من الأنف، ويقيم بدائرة المركز وتم ابلاغ الشرطة بالواقعة.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا من العميد وائل منصور، مأمور مركز شرطة طما، يفيد بوصول المدعو " ا ع " 60عام عامل الى مستشفى طما المركزي "جثة هامدة" ويقيم بناحية دائرة مركز طما وبه إصابات سحجه بالوجه ونزيف من الأنف.

انتقل على الفور الرائد احمد تعيلب، رئيس مباحث الركز والفريق المعاون لة، وبسؤال شقيقه المدعو /"علي ع ف ع" 64 عام عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء جلوس شقيقه علي أريكه أمام المنزل سقط أرضاً وحدثت اصابته وقام بنقله للمستشفى إلا أنه توفي، وأضاف بأن شقيقه المذكور يعاني من أمراض بالقلب ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " أزمة قلبيه " ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.