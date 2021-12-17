حقنة بنج قبل اجراء الجراحة.. خالج الجندي: كلام البعض عن سكرات الموت«هجص».. فيديو

/666623/حقنة-بنج-قبل-اجراء-الجراحة-خالج-الجندي-كلام-البعض-عن-سكرات-الموتهجص-فيديو

تحدث الشيخ خالد الجندي، عن سكرات الموت خلال خلال تقديم برنامجه لعلهم يفقهون، المذاع عبر فضائية دي إم سي، مساء امس الخميس، منوها ان هذه الاشكالية تحدث عنا الكثير حيث تداولت أقاويل بأن سكرات الموت تمثل 40 ضربة سيف و15 ضربة كرباج وغير ذلك نت الأقوال الغير صحيحة مشيرا إلى أنها كلها أقوال " هجص" .

دوت الخليج وشبه الجندي، سكرات الموت بحقنة البنج قائلا:" سكرات الموت عند البعض مثل حقنة البنج قبل الجراحة"، موضحا أن وظيفة البنج تكمن في تسكير كل مراكز الاحساس بالالم حتى يقوم الدكتور بإجراء الجراحة غير ألم. ولفت ان الله عز وجل يقوم باعطاء هذه الحقنة على شكل سكرات حتى لا يشعر بألم الموت وذلك تصديقا لقوله:" إن الله يكره أذى المؤمن".

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