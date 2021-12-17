«قدم العديد من المواهب الشابة..ورد على هاتف معجب»..مواقف طريفة لـ تامر حسني بحفل المنارة

/666624/قدم-العديد-من-المواهب-الشابةورد-على-هاتف-معجبمواقف-طريفة-لـ-تامر-حسني-بحفل-المنارة

شهد مساء أمس الخميس، حضور جماهيري ضخم بحفل نجم الإنسانية، وصديق الأجيال السابقة والقادمة، الفنان تامر حسني، والذي صاحبه العديد من المواقف الطريفة التي أعطت للحفل مذاق خاص.

دوت الخليج يرصد كواليس حفل تامر حسني بمسرح المنارة

في البداية، قدم تامر حسني خلال الحفل عدد كبير من أغانيه الاستعراضية المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها: :مبطلناش إحساس، كل مرة، حلو المكان، يانا يا مفيش، ارجعلي، قسمة ونصيب”، وغيرها من الأغنيات التي طالب بها الجمهور.

تامر حسني يدعم المواهب الشابة

ثم بدأ في استعراض بعض المواهب الشابة للغناء معه على المسرح، ودعمها للخروج للنور، منها فتاة شابة تدعى مريم أبو الحجر، والتي غنى معها أغنيته الشهيرة "اطمن" التي قدمها من قبل مع عاليا.، ثم قدم أغنية "come back to me" مع الموهبة الشابة دانيا الحريري، التي تفاعلت مع الجمهور بقوة.

مواقف طريقة لتامر حسني بحفله في المنارة

كما شهد الحفل العديد من المواقف الطريفة والمثيرة منها قيام تامر حسني بتلقي هاتف أحد المعجبين وسط الجمهور كي يلتقط معه صورة "سيلفي" وعندما استعد تامر لالتقاط الصورة رن الهاتف مما اضطره بالرد علي صديق المعجب كي يتمكن من التصوير قائلا : " معاك تامر حسني يا سيف" وهو ما فجر الضحكات وسط الجمهور ممن رددوا " تامر حسني رد عليك يا ابن المحظوظة" .

تامر حسني يوفي بوعده لعروس ويفاجئها بحضور زفافها

على نفس السياق، فاجأ الفنان تامر حسني، المعروف ب «نجم الإنسانية»، البلوجر الشهيرة آية مكرم، بدخوله حفل زفافها متخفيا، بعد أنا وعدها في وقت سابق بإحيائه حفل زفافها، ليستغل مساء أمس ويوفي بوعده.

وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هذا الفيديو، مشيدين بموقع الفنان تامر حسني.

كما نشره حسني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق عليه: فاجئت آيه وهيمن حبايب قلبي اجمل عروسين و عملت نفسي مصور صحفي و داريت وشي ورا الكاميرا و لبست عدة الشغل ماسك ونظارة نظر عشان اوصل من الزحمه من غير ما حد يحس بيا،مليون مبروك، فرحتك بالدنيا يا آيه ربنا يخليلك اجمل هيمن في الدنيا و عقبال الجميع.