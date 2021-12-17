/666627/كلوب-جوتا-لاعب-إستثنائي-مثل-محمد-صلاح-ومانى-ليس-محظوظ

أكد الدولي الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن فريقه يمتلك العديد من لاعبي الإستثنائين في كرة القدم، وعلى رأسهم الدولي المصري محمد صلاح، والبرتغالي ديجو جوتا، والسنغالي ساديو مانى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

صلاح واصل تألقه مع ليفربول هذا الموسم، وسجّل مساء أمس الخميس هدفًا في شباك نيوكاسل يونايتد، وعادل إنجاز الإنجليزي جيمي فاردي، حيث سجل وصنع في 15 مباراة متتالية مع ليفربول بالدوري الإنجليزي.

بينما جوتا لا يزال حاسمًا أمام الشباك، وبإحراز هدف بالأمس أمام نيوكاسل وصل للهدف التاسع مع الريدز في 16 مباراة بالدوري الإنجليزي.

تصريحات يورجن كلوب بالمؤتمر الصحفي

وقال كلوب على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة توتنهام هوتسبير: "دييجو لاعب رائع، وكان من الممكن أن يسجل أمام أستون فيلا أيضًا".

وأضاف: "إنه لاعب استثنائي، مثله مثل محمد صلاح وكذلك ساديو ماني، ولكن الأخير غير محظوظ في المباريات الأخيرة".

ألكسندر أرنولد

وعن رأيه في أداء ترينت ألكسندر أرنولد: "نحن نقوم بتكييف أسلوبنا مع مهاراته، لديه القدرة على اللعب في مراكز مُختلفة ونضج تمامًا مُقارنةٍ ببدايته وبدا أكثر ثقة".

وواصل: "أرنولد يمثل الكثير من الأشياء بالنسبة لنا، لقد سجّل أحد أفضل أهدافه الليلة الماضية ولكنها لم تكن من أفضل مبارياته".

وأتم تصريحاته قائلًا: "أرنولد يرغب دائمًا في تسجيل الأهداف، لكنه لا يستيقظ ويعتقد أنه يريد تسجيل المزيد من الأهداف، هو يريد تحسين مستواه، ولديه الكثير من الأشياء التي يمكنه تحسينها وهو بالفعل لاعب من مستوى عالمي".

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام

حقق ليفربول الفوز على نظيره نيوكاسل بنتيجة 3/1 على ملعب "أنفيلد"، ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وظهر ليفربول بشكل مميز خلال اللقاء وأستطاع لاعبيه أن يحسموا المبارة لصالحهم بعد تقديمهم أداء أكثر من رائع، كما تألق النجم المصري محمد المصري محمد صلاح وأستطاع أن يحرز هدف بطريقة مميزة.

وأحرز هدف نيوكاسل جونجو شيلفي في الدقيقة 7 ثم أحرز لليفربول كلاً من جوتا في الدقيقة 21 ثم محمد صلاح في الدقيقة 25 يعد إنفراد من ماني ثم يعرقله لاعب نيوكاسل لتذهب الكرة لمحمد صالح ويضعها على يسار الحارس بشكل رائع، وأختتم الأهداف الكسندر أرنولد في الدقيقة 87 بتسديدة صاروخية ليؤكد فوز الريدز بثلاثية.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ليفربول عند النقطة رقم 40 في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي المتصدر بفارق نقطة وحيده ليشتد الصراع عن أخره بين الفريقين، بينما يظل نيوكاس في المركز التاسع عشر بـ10 نقاط.