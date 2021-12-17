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منتدى حقوق الإنسان بالتنسيقية يبدأ عمله بمبادرة متكاملة لـ(مكافحة الإدمان)

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إيمان مجدي 0 تبليغ

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بدأ منتدى حقوق الإنسان،  العمل والمشاركة في عدد من المبادرات داخل التنسيقية، والتي تسعى لإيجاد حلول لبعض المشاكل الاجتماعية التي تواجه المجتمع المصري، ويأتي ذلك في إطار الاستراتيجية الجديدة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

دوت الخليج

 

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 فيعمل المنتدى حاليا على مبادرة مكافحة الإدمان، حيث يسعى المشاركون في المبادرة عبر الشقين التشريعي والتنفيذي لإيجاد حلول مبتكرة من شأنها الحد من ظاهرة الإدمان وانتشار المخدرات، ودمج المتعافين في المجتمع وإعادة تأهيلهم لاستعادة حياتهم كمواطنين صالحين ومنتجين.

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ويستهدف المشاركون في المبادرة تنفيذ وعقد عدد من الصالونات والحملات والفعاليات في هذا الشأن للوصول لحلول ناجزة بالمشاركة مع المتخصصين وأعضاء مجلس النواب من أعضاء التنسيقية ومن خارجها بالإضافة إلى الشخصيات العامة والمهتمين بالأمر، فضلًا عن محاولة إيجاد الطريقة المثلى للدمج والتكامل بين مؤسسات الدولة ذات الصلة للخروج بأفضل النتائج.  

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كما يشارك أعضاء منتدى حقوق الإنسان أيضا بالتعاون مع منتديات أخرى بالتنسيقية في مبادرة محو الأمية بهدف تكثيف الجهود، لوضع مدى زمني للوصول إلى هدف (صفر – أمية).

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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