وزير الأوقاف: اللغة العربية وعاء القرآن الكريم ومفتاح فهمه

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنشاء وحدة لجودة اللغة العربية بالوزارة لتعلم لغة القرآن وفهم مراده، مؤكدا أن تعلم العربية وإتقانها جزء لا يتجزأ من خدمة الدين.





ودعا جمعة، فى بيان له، جميع الجامعات ووسائل الإعلام وسائر المؤسسات الثقافية إلى إنشاء وحدة لجودة اللغة العربية وإتقانها، مشددا على أن الجماعات المتطرفة والإرهابية التى تقتل وتسفك الدماء، إنما قتلت نتيجة تحريف للنصوص ولى أعناقها وخداع من لا يعلمون بتأويلات وتحريفات لا أصل ولا صحة لها، ولو أتقنا لغة القرآن الكريم لأحسنَّا الردَّ على هؤلاء ، ففهم كتاب الله -عز وجل- متوقف على فهمنا للغة وإدراك أسرارها.

كما دعا وزير الأوقاف - فى خطبة وصلاة الجمعة التى أداها اليوم بمسجد سيدى أحمد بن عطاء الله السكندرى بمحافظة القاهرة، بعنوان: "لغة القرآن والحفاظ على الهوية"، فى إطار دور وزارة الأوقاف التنويرى، ومحاربة الأفكار المتطرفة، وغرس القيم الإيمانية والوطنية الصحيحة، وبيان الجوانب السمحة فى الإسلام ـ المتخصصين إلى تيسير كتب اللغة وتنقيتها من الحشو بما يناسب روح العصر، مؤكدا أننا نحتاج إلى اللغة التطبيقية، أما فلسفة اللغة فمجالها الدراسات الأكاديمية والبحثية المتخصصة.

وأكد الوزير، أن الله -عز وجل- شرَّف اللغة العربية بأن جعلها لغة القرآن الكريم، فقال سبحانه: "قُرءَانًا ‌عَرَبِيًّا غَيرَ ذِى عِوَج لَّعَلَّهُم يَتَّقُونَ"، وقال سبحانه وتعالى مخاطبًا نبينا -صلى الله عليه وسلم-: "وَإِنَّهُ ‌لَذِكر ‌لَّكَ ‌وَلِقَومِكَ وَسَوفَ تُسـأَلُونَ"، فنزول القرآن الكريم بالعربية تشريف لنا وتكليف، تشريف بتعظيم اللسان العربى، وتكليف بالحفاظ عليه، فقد كلف الله -تبارك وتعالى- نبينا -صلى الله عليه وسلم- وأمته إلى يوم الدين بسؤالهم عن حمل هذه الأمانة، ونحن نشهد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد بلَّغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وأن أصحابه الكرام -رضى الله عنهم- حملوا الأمانة من بعده، فهذا سيدنا عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- يقول عن اللغة العربية: "تعلموا اللغة العربية فإنها من دينكم"، ومرَّ على قوم يتعلمون الرمى بالنبال ولا يجيدونه، فلامهم على ذلك فقالوا: "إنا قوم متعلمين" بالنصب بدل الرفع ، فقال لهم: "والله لخطؤكم فى لسانكم أشد على من خطئكم فى رميكم"، فخطؤهم فى اللغة أصعب وأشد عند سيدنا عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- من خطئهم فى تعلم الرمى، فتعلم العربية وإتقانها جزء لا يتجزأ من خدمة ديننا، وكتب إليه سيدنا أبو موسى الأشعرى -رضى الله عنه- كتابًا فوجد فيه لحنًا لغويًّا، فكتب إليه: "اضرب كاتبك سوطًا واعزله عن عملك".

وأوضح أن اللغة العربية هى وعاء القرآن الكريم، ومفتاح فهمه، وأن فهم القرآن الكريم والسنة النبوية فرض واجب، ولا يتم إلا بتعلم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يمكن لعالم أن يدَّعى فهم النص القرآنى أو النبوى فهمًا دقيقا دون إدراك لأسرار العربية، ومن الأمثلة على أهمية اللغة فى فهم النص القرآنى وأن إتقانها أحد أهم شروط المفتى والمفسر والمجتهد قوله تعالى: "‌وَلَا ‌تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِي حَمِيمٌ" ، فقوله تعالى: "‌وَلَا ‌تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ" جعل الحسنات درجات وكذلك جعل السيئات درجات، ولو كان فى غير القرآن الكريم فقال: ولا تستوى الحسنة والسيئة ، لجعل المفاضلة بين الحسنة والسيئة وهذا أمر واضح، وكأن القرآن الكريم يقول الحسنات درجات فعليكم بالحسنات أعلاها، والسيئات درجات فاجتنبوا أدناها وأعلاها، ثم ضرب أنموذجًا بالحسنة فقال تعالى: "فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِي حَمِيمٌ" فإذا كنت تحلم وتصفح مع العدو المبين الواضح فما بالك بما يجب عليك مع الصديق الحميم.