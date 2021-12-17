ختام فعاليات الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية مكافحة الفساد

جدة - نرمين السيد - وانطلقت أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، صباح الاثنين الماضى، بمدينة شرم الشيخ. وتستضيف مدينة شرم الشيخ، التابعة لمحافظة جنوب سيناء، أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حتى اليوم الجمعة. وكانت مصر أكدت اتخاذها جملة من التدابير والإجراءات الوقائية تنفيذا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

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