إقبال كبير على جبال الملح فى بورفؤاد لالتقاط الصور التذكارية

جدة - نرمين السيد - شهدت جبال الملح بمدينة بورفؤاد فى محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، اقبال كبير من المواطنين عليها من مختلف المحافظات، لالتقاط الصور التذكارية وسط جبال الملح، والتى تظهر فى الصور على أنه جرى التقاطها على جبال من الجليد.





ويلتقط زوار بورسعيد صور تذكارية رائعة وسط جبال الملح من خلال كاميرات هواتفهم المحمولة، وذلك ضمن برنامج جولتهم فى بورسعيد الذى يشمل العديد من الأماكن السياحية والأثرية. ويستمتع زوار الملاحة بحالة الطقس المعتدلة التى تشهدها بورسعيد، متمثلة فى اعتدال درجات الحرارة والشمس المشرقة، فى ظل قيام الأطفال والشباب بالتزحلق على جبال الملح واللهو أعلاه.

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