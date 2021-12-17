إزالة خط مواسير متعدٍ على الأراضى الزراعية فى الجيزة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أزالت محافظة الجيزة، مساء اليوم، تحت إشراف اللواء محمد عبدالحميد، رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، خط مواسير مقام بالمخالفة على أراضى زراعية بدون ترخيص بعزبة فؤاد سلطان.





كما تابع مركز العياط برئاسة محمود فؤاد، رئيس المركز إزالة حالة تعدٍ بالبناء على أرض زراعية بقرية الرقة الغربية بالوحدة المحلية بالقطورى، والمخالفة عبارة عن أساسات وحوائط بالبلوك، وتمت الإزالة بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية كافة. وترصد محافظة الجيزة حالات التعديات وستتم الإزالة الفورية لأى حالة تعدٍ واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بدون استثناء. يأتى ذلك فى إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعديات ومواجهة كل المخالفات، تنفيذًا لتكليفات أحمد راشد محافظ الجيزة.

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