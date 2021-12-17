/666626/ميدو-يهاجم-كيروش-بعد-تصريحات-اليوم-قبل-لقاء-قطر-بكأس-العرب

هاجم الدولي المصري محمد حسام "ميدو"، لاعب الزمالك السابق والمنتخب الوطني، البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب مصر، بعد تصريحات الأخير اليوم بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مصر وقطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلتقي المنتخب المصري، مع نظيرة العربي المنتخب القطري، غداً السبت في لقاء يجمع بين المنتخبين في تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العرب 2021.

وتنطلق صافرة بداية مباراة مصر وقطر غداً في الساعة الثانية عشر ظهراً، على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة.

تغريدة ميدو عن كيروش

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كيروش مش قادر يفهم إن مفيش مجال لبناء جيل جديد، إحنا داخلين على كأس أمم لازم نلعب علشان نكسبها وماتشين دعك علشان نوصل كاس عالم".

وأضاف: "يا جماعة والنبي أبوس إيديكم حد يفهم الراجل إن الجمهور المصري مش هيقبل غير كده".

واختتم: "الكلام إللي بيقوله ده يقوله في موزمبيق أو موريشيوس مش في مصر!!".

تصريحات كيروش

وقال: "أنا فخور جدًا بجميع اللاعبين، يجب علينا أن نتعلم من الماضي ونستفيد منه من أجل النجاح في المستقبل والبداية من مباراة قطر غدًا، وسنقاتل من أجل الفوز وتحقيق المركز الثالث، ولا يوجد في قاموسي كلمة خسارة، ما أعلمه فقط هو الفوز أو التعلم من الأخطاء".

وأوضح: "منتخب قطر جيد ومنظم للغاية، حيث لعبوا مع بعضهم البعض لمدة سنوات طويلة واستعدوا جيدًا، وبكل تأكيد هم يملكون نفس الهدف الذي نريده من مباراة الغد وهو الفوز في يومهم الوطني، سيكون من الجيد تحقيق الانتصار عليهم في مثل هذه الأجواء".

القنوات الناقلة

أعلنت مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية نقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 1 المفتوحتان حيث تظهر القناة الأولى إحصائيات وأرقام المباراة مع صورة حية لغرفة التعليق فيما تبث القناة الأخرى المباراة في صورة كاملة.

قناة الكأس القطرية أيضاً أعلنت عن إذاعة المباراة عبر Alkass One HD المفتوحة .

وأعلنت مجموعة قنوات "أون تايم سبورتس" نقل المباراة عبر ترردها الفضائي بعد الحصول على حقوق إذاعة مباراة مصر من مباراة الجزائر وقررت بثها عبر قناو أون تايم سبورت وأون تايم على التردد الأرضي.

وتلقى المنتخب المصري، الخسارة أمام المنتخب التونسي، بنتيجة هدف دون رد، بنيران صديقة من القائد عمرو السولية، في الثواني الأخيرة من عمر المباراة.

وسقط المنتخب القطري أمام منتخب الجزائر “بطل القارة الأفريقية”، في لقاء نصف نهائي كأس العرب، بنتيجة هدفين مقابل هدف.