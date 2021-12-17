/666630/انتر-ميلان-يعلن-انهاء-عقد-كريستن-إريكسن-بالتراضي

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، عن إنهاء عقد الدولي الدنماركي كريست إريكسن لاعب خط وسط الفريق، بالتراضي بين الطرفين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء الفريق الإيطالي انتر ميلان في بيان رسمي منذ قليل، أعلن فيه أنه تم الإتفاق بين الطرفين لفسخ عقد غريكسن، بالتراضي متمنى له النادي كل التوفيق في الفترة القادمة، ليصبح إريكسن لاعب حر.

سقوط إريكسن

سقط إريكسن على أرض الملعب خلال مباراة الدنمارك ضد فنلندا في يورو 2020 في يونيو، بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجأة.

وبتدخل طبي تم إنقاذ اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا، واحتاج إلى زراعة جهاز منظم لضربات القلب.

تم تزويد إريكسن بجهاز مقوم نظم القلب ومزيل رجفان القلب (ICD) لمراقبة ضربات قلبه، والذي يمكنه أيضًا إرسال صدمات إلى القلب إذا لزم الأمر.

تم تعليق إريسكن من اللعب مع إنتر ميلان في الدوري الإيطالي من قبل السلطة الطبية الإيطالية، لأن الجهاز المنظم لضربات القلب الذي تم تركيبه على قلبه غير مسموح به في الدوري.

موعد مباراة انتر ميلان وليفربول

يواجه ليفربول الإنجليزي انتر ميلان الإيطالي، في ثمن نهائي دور أبطال أوروبا 2021، في السابع عشر من فبراير، القادم.

وأسفرت قرعة دور الـ 16 الثانية والنهائية على أن يلتقي ليفربول وانتر ميلان، في تصنيف الريدز بالمرتبه الأولى، وانتر في المرتبه الثانية.

ويجمع لقاء الذهاب في الدور السادس عشر في السابع عشر من فبراير القادم، على ملعب الأنفيلد معقل ليفربول، في حين يلتقي الفريقين في لقاء الإياب في الرابع والعشرين من نفس الشهر.

المدينة المستضيفة النهائي

وتستضيف مدينة إشبيلية الإسبانية نهائي البطولة، ويمثلها أندريس حارس مرمى السابق للفريق الأندلسي.

ويتواجد في هذا الدور الفرق الثمانية صاحبة المركز الثاني في بطولة الدوري الأوروبي، بجانب أصحاب المركز الثالث القادمين من بطولة دوري أبطال أوروبا.

المتأهلين من الدوري الأوروبي كالتالي:

ريال بيتيس الإسباني، سبورتنج براغا البرتغالي، دينامو زغرب الكرواتي، لاتسيو الغيطالي، نابولي الإيطالي، ألومبياكوس اليوناني، رينجرز الأسكتلندي، ريال سوسيداد الإسباني,

أما الفرق المتأهلة من بطولة دوري أبطال أوروبا كانت كالتالي:

أتالانتا الإيطالي، برشلونة الإسباني، بوروسيا دورتموند الألماني، لايبزيج الألماني، بورتو البرتغالي، إشبيلية الإسباني، شيريف تيراسبول المولدوفي، وزينيت الروسي.