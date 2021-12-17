/666635/عبدلله-رشدي-يهاجم-العلمانية-القانون-السويسري-يسمح-للمواطن-بالانتحار-مفيش-دين

هاجم الداعية الشيخ عبدالله رشدي ما أجازته سويسرا في قانونها بشأن السماح للشخص بالانتحار عن طريق ألة تدعى كبسولة الموت.

دوت الخليج

جاء ذلك عبر صفحته الرسمية فيس بوك، قائلا:" أجازت سويسرا قانونا يسمح للشخص بالانتحار متى شاء عن طريق آلة تُدعى "كبسولة الموت".

‏حين نرى هَوَسَ العلمانية بالحُرِّية التي لا قيودَ لها نُدرِك نعمةَ الإسلام الذي جعلَ للحرية سقفاً.

عبدلله رشدي يهاجم العلمانية

‏حين نرى العلمانية تُقَنِّنُ الانتحار نحمدُ الله الذي قال: "ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما"

فالحمدُ للهِ على نعمةِ الإسلام وكفى بها نعمةً..منحتْهم العلمانيةُ ما يُشبِعُ رغباتِهم الدنيوية لكنَّها لن تستطيعَ أن تملأ ذلك الفراغَ الرُّوحي الذي يُعانونه بسبب غِيابِ الإيمانِ الحقِّ والانغماسِ في مَلاذِّ الدنيا".