لأول مرة..عمرو عبد الجليل يغني شعبي في فيلم «مربع برمودة»

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دوت الخليج يرصد تفاصيل تعاون عمرو عبد الجليل في الأغنية الدعائية لفيلم «مربع برمودا»

وأتت الأغنية الدعائية لفيلم «مربع برمودة»، بعنوان «لا اللعبة ده»، والتي أطلقتها الشركة المنتجة للعمل عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وتدور أحداث فيلم «مربع برمودة» حول ظاهرة نفسية تصيب بطلي العمل مصطفى خاطر وعمرو عبدالجليل، ومعهما هنا شيحة وشيرين رضا، وتتوالي الأحداث وهو من تأليف هشام هلال وإخراج طارق رفعت.

أبطال فيلم مربع برمودة

فيلم «مربع برمودة» من تأليف هشام هلال وإخراج طارق رفعت وبطولة مصطفى خاطر، عمرو عبد الجليل، هنا شيحا، محمد ثروت، محمد جمعة ودينا وعايدة رياض ونهى رأفت انتاج شركة The Gate للمنتج عاطف كامل وشركة Yellow Tape Tech للمنتج احمد البطل.

كواليس فيلم مربع برمودة

وسبق وتحدث مؤلف الفيلم هشام هلال عن كواليسه، قائلًا إنه يقوم فيه بتقديم مفارقات كوميدية عن ظاهرة المثلث الشهير بيرمودا والذي يعرف أنه من أخطر بقاع العالم، موضحاً أن الاسم هنا هو مجرد اسم ساخر لفكرة الخطر الكوميدي، موضحاً أنه يريد إخراج الكوميديا من خلال تلاقي أشخاص مختلفين.

وأوضح هشام أن الفيلم يضم أيضاً نجوماً جدداً مثل الفنان محمد جمعة والإعلامية والفنانة نهى رأفت والوجه الجديد يوسف الفنجري.

وعن تعاونه مع المخرج طارق رفعت، أكد هشام أنه كان يعرفه من قبل وعندما رشحه له المنتج عاطف كامل، ولم يتردد وأخبره أنه مخرج متميز، مشيراً أن هذا أول أفلام طارق كمخرج بعد أن قدم العديد من المسلسلات الناجحة.

آخر أعمال عمرو عبد الجليل السينمائية

يذكر أن آخر أفلام عمرو عبد الجليل كان فيلم «الإنس والنمس» المعروض حاليًا بعدد من السينمات المصرية والعربية، ويشاركه البطولة كل من محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، شريف دسوقي، سليمان عيد وكوكبة من النجوم، من إخراج شريف عرفة.