/666637/الأزهر-تقرر-تقسيم-أيام-الوجبات-بالمدن-الجامعية

أعلن أسامة توفيق مدير عام المدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة، تقسيم أيام وجبات التغذية للطلاب والطالبات، لتشمل فراخ، بانيه، لحمة، تونة، بيض.

دوت الخليج وأشار إلى أن تقسيم الوجبات يكون وفقا لما يلي: - وجبة اللحمة: السبت والاثنين والاربعاء - وجبة الفراخ: الاحد والثلاثاء - وجبة البانيه: الخميس - التونة والبيض: الجمعة تونة والأخرى بيض. الأزهر تقرر تقسيم أيام الوجبات بالمدن الجامعية وبدأت جامعة الأزهر، تسكين طلاب وطالبات المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالمدن الجامعية بالأقاليم بالوجه البحري والقبلي. بدء تسكين طلاب وطالبات المدن الجامعية بالأقاليم بالوجه البحرى والقبلى وتقرر بدء تسكين طلاب وطالبات المدن الجامعية بالأقاليم بالوجه البحرى والقبلى ( المرحلة الثانية ) بدءا من اليوم الأحد وذلك للمدن الجامعية التى انتهت من نتيجة التنسيق. وأهابت الجامعة بالطلاب والطالبات تلقى لقاح كورونا وإحضار شهادة التطعيم حيث إنها شرط أساسى للقبول بالمدن.

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